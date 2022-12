Vote du budget 2023 : pas d'impôts supplémentaires pour les Côte-d'Oriens

Le vote du budget 2023 est au programme du Conseil départemental ce mardi. Avec des dépenses en hausse de 33 millions d'euros à cause de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, trouver un équilibre est un vrai défi. On en parle avec François Sauvadet, le président du département.

ⓘ Publicité

Est-ce que ce sont les Côte-d'Oriens qui vont assumer la hausse des dépenses ?

Non ce ne sont pas les Côte-d'Oriens. D'abord, c'est le budget. Il faut prévoir évidemment, comme l'impact que nous avons sur les prix de l'énergie. Pour faire simple, nous sommes passés en coût d'énergie pour l'année prochaine de 4 millions et demi à 11 millions d'euros pour chauffer nos collèges, pour chauffer nos bâtiments, nos centres qui sont présents sur tout le territoire, nos centres d'accueil, des personnes qui travaillent au contact des plus précaires.

Et vous n'avez plus de levier fiscal direct pour équilibrer les comptes.

On a déjà connu des difficultés et des périodes cet été très tendues, comme par exemple la crise financière de 2008 2009. A l'époque, on avait le foncier bâti. Là, nous n'avons plus de marges de manœuvre et on craint beaucoup une baisse de ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est une ressource importante.

Et quand on achète un logement ?

Quand on achète un bien, lorsqu'il y a une transaction immobilière, on perçoit une somme et donc un pourcentage. Et donc là, je crains que nous ayons une baisse de nos ressources de l'ordre de 20 millions d'euros parce, puisque vous voyez, les taux d'intérêt remontent. L'accès au crédit pour les particuliers est de plus en plus difficile. Les crédits de longue durée également, donc je crains un impact, une baisse de 20 % de nos ressources. Si on a pu faire face, c'est simple, c'est parce que nous nous sommes désendettés. Notre opposition nous reprochait de ne pas en faire assez de toujours, de ne pas investir assez. On s'est désendettés de 100 millions d'euros en quelques années, lorsque la croissance était bien meilleure qu'aujourd'hui, avec sur fond d'inflation que nous retrouvons maintenant mais que nous n'avions pas par le passé. Donc, 100 millions de désendettement, ça nous permet de faire face. En fait, l'objectif, il est simple, c'est d'abord de protéger les côtes de rien. Vous savez qu'on a en charge les les solidarités.

300 millions d'euros sur le budget total du département, c'est ça ? C'est la moitié du budget...

Le total du budget de l'action sociale va être de 330 millions sur 647 millions. Donc, c'est vraiment notre volonté de protéger les plus précaires. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont face à de grandes difficultés. On a même été amenés à aider des personnes d'ailleurs, en complément des aides de l'Etat, pour simplement aller travailler, pour mettre du carburant dans leur voiture, pour aller travailler. Donc on voit bien qu'il y a de grandes difficultés et notre rôle, c'est d'être solidaires de tous ceux qui sont les plus précaires, y compris de ceux qui qui ne peuvent plus faire face à leurs charges du quotidien.

Cette relative bonne santé financière, elle vous permet d'emprunter auprès des banques aussi. Près de 52 millions d'euros, ce n'est pas trop dangereux justement, compte tenu du contexte de crise, de hausse des taux d'intérêt, comme vous le dites ?

Ecoutez, il faut faire face. Nous voulons continuer d'investir aussi. Rien ne serait pire dans un moment où il y a une crise qui frappe beaucoup de nos compatriotes, que nous soyons en recul sur l'investissement parce que l'investissement public, c'est de l'emploi, c'est de l'activité pour nos entreprises. Donc on va continuer d'investir sur nos routes, on va continuer d'investir auprès des communes. Et vous le savez, j'ai lancé un plan Marshall pour aider les plus petites d'entre elles à pouvoir continuer d'entretenir leur patrimoine, de faire face à leurs investissements, de continuer de s'équiper. Je crois qu'il ne faut pas relâcher nos efforts pour agir, pour apporter des réponses de services aussi à nos compatriotes au quotidien.

Protéger les côtes d'Orient d'un côté, investir de l'autre. Vous venez de le dire 110 millions d'euros l'année prochaine. Les routes, c'est le chantier principal pour 2013 ?

Le principal, c'est d'abord de terminer l'équipement en très haut débit, l'installation de la fibre dans tout le département. Les entreprises n'ont pas été tout à fait au rendez vous fixé aujourd'hui. Fixé fin de l'année 2022 la fin de l'établissement de la fibre dans toutes les communes de Côte d'Or, on aura probablement 5 à 6 mois de retard. Donc j'ai lancé un audit pour savoir les raisons pour lesquelles les entreprises n'ont pas été au rendez vous. En tout cas, il y aura des sanctions parce que les marchés n'ont pas été respectés. Donc on est en train d'auditer tout cela et au mois de février, on fera un point. Je pense qu'on aura 5 à 6 mois de retard.