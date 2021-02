Le département de le Somme appelle à voter pour son premier budget participatif

En 2020, le département a lancé son premier budget participatif pour la réussite des jeunes de la Somme. 131 projets proposés par les habitants ont été retenus pour la phase de vote. Ils sont répartis en 7 thématiques : art, culture et patrimoine / bien-être collectif / culture numérique / enseignement / mobilité / nature et biodiversité / sport. Pour voter c'est ici.

"Il faut donner la parole aux citoyens"

"Ils la réclament c'est pour ça que nous avons décidé de lancer un budget participatif" précise Isabelle de Waziers, élue au conseil départemental de la Somme en charge de l'insertion et du retour à l'emploi et à l'initiative du projet. "Il y a la réussite scolaire mais pas uniquement, l'éducation par le sport, à l'environnement, à la culture, il y a beaucoup de projets, plus de 20 000 votes pour l'instant."

"Il y a beaucoup de projets intergénérationnels"

Une galerie d'art en milieu rural, des actions dans les collèges, des espaces dans les collèges pour les potagers et dans le sport aussi, promouvoir le sport pour les jeunes en situation de handicap ou la mobilité... Le budget c'est 1 million d'€ ça laisse de la marge pour concrétiser plusieurs projets. "Nous demandons de voter pour trois projets pour que les gens s'intéressent aux autres projets."