Oléron : votre troisième nuit offerte sur présentation de votre procuration de vote !

Deux nuits réservées... une offerte. Une vingtaine de professionnels du tourisme de l'Ile d'Oléron viennent d'imaginer une opération séduction pour tenter d'éviter une baisse de leur chiffre d'affaire pendant les prochaines élections.

Présentez votre procuration de vote pour la présidentielle, ou pour les législatives du mois de juin, et on vous offre une nuit ! Treize hôtels et huit campings de l'ile d'Oléron innovent pour tenter de contrer la diminution attendue du nombre de touristes pendant les deux tours de l'élection présidentielle, mais aussi pendant les deux tours des législatives à venir au mois de juin. C'est le propriétaire de l'hôtel "La petite plage" à Domino qui a lancé l'idée, reprise de concert par une vingtaine de professionnels de l'île. L'opération baptisée "Je vote Oléron" est à retrouver sur www.ile-oleron-marennes.com.