VOTRE AVIS - Chômage : le gouvernement a-t-il tenu ses promesses ?

C'était l'un des engagements du quinquennat de François Hollande : inverser la courbe du chômage. Annoncée pour 2013, l'inversion s'est concrétisée seulement en 2016. Malgré la petite embellie, la France compte 524 000 demandeurs d'emplois supplémentaires depuis 2012.

François Hollande en avait fait la promesse lors de son élection : faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi dès 2013. Il aura fallu attendre 2016 pour voir la courbe du chômage s'inverser. Entre temps, 524 000 personnes sont venues "grossir" les chiffres de Pôle Emploi de la catégorie A, c'est à dire, des personnes n'ayant exercé aucune activité durant le mois.

La baisse profite surtout aux jeunes

Les premiers a bénéficié de l'embellie sont les jeunes de moins de 25 ans. Sur les 11 premiers de l"année 2016, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a baissé de 9,5 %. La baisse du chômage résulte d'une reprise de l'emploi privé. Le secteur marchand a créé 178 700 postes sur un an et selon l'Insee, l'emploi et le chômage devraient rester bien orientés au premier semestre 2017. Autre motif de satisfaction: le chômage de longue durée a lui aussi reculé (-2,0%) sur 11 mois, pour la première fois depuis 2008.

La situation des seniors se détériore

Si 2016 reste une bonne année pour le chômage des jeunes, en revanche, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans continue d'augmenter (+1,1%) mais nettement moins moins que les années précédentes. Le marché du travail n'est pas totalement guéri. La baisse du chômage s'accompagne d'une hausse des contrats précaires. Ainsi depuis le début 2016, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie B et C, qui exercent une activité mais qui continuent à travailler, a continué à augmenté de 131 300 personnes.