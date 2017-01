VOTRE AVIS - Est-il normal que les assureurs nous fassent payer la "taxe attentats" ?

Cela fait partie de la batterie de nouveautés du 1er janvier : le relèvement de la "taxe attentat" pour financer le fond d'indemnisation des victimes de terrorisme. Elle passe, via nos contrats d'assurance, de 4€ 30 à 5€ 90 par an.

Depuis dimanche dernier et le passage en 2017, tous les propriétaires d'une assurance habitation ou auto versent désormais 5€ 90 par an au "Fond de garantie des victimes du terrorisme". C'est 1€ 60 de plus que l'an dernier pour permettre à l'Etat de payer une allocation aux blessés du Bataclan qui ne peuvent plus travailler, ou alors les études des enfants des personnes mortes sur la promenade des Anglais, etc.

80 millions de contrats d'assurance concernés par cette hausse

80 millions de contrats d'assurance ont subir cette augmentation de la "taxe attentat". Le fond d'indemnisation des victimes du terrorisme va ainsi recevoir 140 millions d'euros supplémentaires ce qui lui permettra de ne pas toucher à ses réserves d'urgence en cas de nouvel attentat.

