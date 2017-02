Votre bouquet de la Saint Valentin vient de Hollande et du Kenya

Avec la Fête des mères, la St Valentin est une période de forte activité pour les fleuristes. Si une bonne partie des bouquets nous arrive maintenant des pays du sud, il existe toujours en Europe un gros producteur de roses: les Pays-Bas.

En moyenne, un Français dépense près de 20 euros en fleurs à l' occasion de la St Valentin. Et la rose tient incontestablement la vedette, même si l'orchidée est de plus en plus appréciée, tout comme le lys et la tulipe.

En février 2016, la France a importé 50 millions de roses, achetées en grande majorité aux Pays-Bas. Nos partenaires néerlandais, eux, en ont importé 560 millions. Elles venaient du Kenya, pour 45%, d’Éthiopie, pour un quart, et aussi de Belgique. En tout, un quart des fleurs importées en Europe a été coupé au Kenya, en Équateur ou en Éthiopie. L'essentiel des fleurs coupées cultivées en Europe, 84%, a été vendu dans l'UE. La Russie, la Suisse et les États-Unis se sont partagés les 16% restants.

Les Pays-Bas, paradis de la tulipe et de la rose

Votre bouquet de la St Valentin est sans doute passé par la Hollande. Les Pays-Bas restent en effet le premier pays exportateur de fleurs coupées en Europe, avec 87% l'an dernier. La Hollande abrite les principaux marchés aux fleurs. A Aalsmeer, près d'Amsterdam, roses, tulipes, plantes en pot se vendent aux enchères. Des enchères dégressives: le prix baisse jusque ce qu'un acheteur se signale. Au sein de l'UE, toujours, c'est l'Allemagne qui en importe le plus, un quart des fleurs importées sur le continent, selon Eurostat, l'office de statistique européen.

A Aalsmeer, en 2003, enchères au marché aux fleurs © Maxppp - Franck Medan

Des roses éthiques

En ce mois de février, même si aux Pays-Bas, plus de 3.000 hectares de serres sont dévolus aux fleurs, votre rose rouge vient très certainement du Kenya. La main d’œuvre y est bon marché, le soleil abondant. Mais les consommateurs réclament aujourd'hui des fleurs bio, sans pesticides, pas trop gourmandes en eau, cultivées dans de bonnes conditions éthiques.

Comme pour le café, il existe des certifications. En 2014, Max Havelaar a encadré la vente de 640 millions de fleurs labellisées, vers l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni ou les pays scandinaves. Les jardiniers d'Afrique ou d'Amérique latine ont pu bénéficier d'une meilleure protection sociale, de formations, de salaires corrects. Bref, votre rose rouge de la St Valentin a peut-être aidé un petit Éthiopien à apprendre à lire...

Chronique à écouter ici