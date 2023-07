A première vue, l’affaire est facile : quatre baguettes formant un cadre, avec un morceau de verre pour protéger et du carton à l’arrière. Mais encadrer une photo ou un tableau c’est bien plus que cela. Mettre en valeur une œuvre visuelle demande de faire des choix de couleurs, de marges, de baguettes plus ou moins épaisses ou profondes pour donner de la perspective : l’encadrement nécessite de la réflexion et du doigté. En un mot, du savoir-faire que Marion Valette se propose de partager à travers des petits stages dans son atelier « Autour de l’encadrement » à Davézieux près d’Annonay en Nord Ardèche.

