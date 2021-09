Voujeaucourt : la mairie veut fermer le centre de vaccination

Les chiffres de la pandémie de Covid-19 reviennent dans le vert, alors pourquoi garder un centre de vaccination ouvert ? C'est la question que l'on se pose à Voujeaucourt, où plus de 80% de la population éligible est déjà vaccinée. La maire, Martine Voidey, a peu d'espoir de voir arriver les 18% restants devant les portes du centre de vaccination de l'Espace La Cray. "Il y a un certain nombre de personnes opposées aux vaccins, détaille la maire. On a aussi des personnes âgées qui ne sortent plus et qui se considèrent loin de tout risque. Donc parmi les non-vaccinés tous ne sont pas prêt à le faire."

Un centre qui se vide

Pour les autres, il y aura toujours, selon l'élue, la médecine de ville, les pharmacies ou les autres centres de vaccination du Pays de Montbéliard. Au jour le jour, le centre fonctionne quasiment à vide, les soignants et les bénévoles trouvent le temps long pendant les heures d'ouverture. "Au début il y avait un certain temps d'attente pour obtenir un rendez-vous, se souvient Martine Voidey. Aujourd'hui, on peut vacciner n'importe quelle personne qui se présenterait au centre sans rendez-vous." La Maire a donc demandé à l'Agence régionale de santé et à la préfecture la permission de fermer son centre de vaccination à la fin du mois d'octobre. D'ici là, elle prévoit seulement 21 demi-journées d'ouverture, pour concentrer les rendez-vous, éviter les journées blanches.

Donc on voudrait rendre le centre à sa vocation première, le monde associatif. C'est aussi du lien social qui manque aux gens depuis le début de la crise sanitaire.

Les associations en difficultés financières

Son autre but, c'est de rendre à l'Espace "sa vocation première" : accueillir des associations et leurs activités, mais aussi les évènements organisés par la commune.

Une association est concernée en particulier. Elle propose des cours de remise en forme, et la plupart se tenaient à l'Espace Cray. L'ouverture du centre de vaccination, c'est 6 séances hebdomadaires en moins. Le reste avaient lieu à la salle des fêtes, devenue depuis la rentrée une annexe de la cantine. "C'est quand-même difficile, après l'année que nous avons vécu, d'avoir des adhérents pour des cours qu'on ne peut pas donner, se désole Arlette Laroye, adjointe à l'animation, au sport et à la culture. Cela met en jeu la pérennité de l'association, qui sans adhésion va se retrouver en difficultés financières".

La fermeture du centre permettrait aussi aux services de la commune de faire la maintenance du bâtiment, assurée normalement pendant l'été. Mais Martine Voidey l'assure, rien ne se fera sans l'accord de l'ARS, et elle serait prête à rouvrir le centre si l'épidémie venait à repartir dans la région.