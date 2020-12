"Vous accepteriez de travailler à Noël, vous ?", la colère des salariés du Géant Casino de Davézieux

Ouvrir leur magasin le jour de Noël et le 1er janvier, c'est le pire cadeau qu'on pouvait leur faire. Certains salariés du Géant Casino de Davézieux en Ardèche sont très en colère contre la direction. L'hypermarché a décidé d'accueillir les clients, en utilisant uniquement les caisses automatiques. Ces jours-là, seuls des agents de sécurité et de nettoyage travailleront. "Ces prestataires ne fêteront pas Noël en famille. Encore une fois, on fait appel à des personnes très précaires pour travailler pendant les fêtes", dénonce Valérie Reynier, déléguée syndicale CGT.

Valérie Reynier rappelle par ailleurs qu'en amont et en aval de ces ouvertures en "pilote automatique", les employés ont davantage de travail : il faut préparer puis ranger le magasin. "Cette année, on a ouvert le 1er mai, en plein confinement ! Maintenant on ouvre aussi à Noël et le jour de l'An... Quelle est la prochaine étape ? Travailler 365 jours par an ?", s'interroge la déléguée syndicale. Valérie Reynier interpelle directement les consommateurs : "Vous accepteriez de travailler à Noël, vous ? Ouvrir un magasin ces jours-là, est-ce que ça a vraiment du sens ?"