Migé, France

Mille litres dans la cuve deux fois par an. C'est tout ce que peut se permettre Jean, habitant de Migé à côté d'Auxerre, qui met chaque mois un peu d'argent de côté pour pouvoir se chauffer : "le prix du fuel est exagéré", juge-t-il. "1.000 litres représentent un mois de ma retraite."

Jean a décidé de mettre 1.000 litres dans sa cuve. Il la remplit deux fois par an pour ne pas payer tout d'un coup. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

En Bourgogne-France Comté, le prix est en moyenne de 933 euros pour 1.000 litres. Le fuel est plus cher notamment à cause des taxes et de la hausse du prix du baril, et donc les gens hésitent à faire le plein, explique James Delingette le fournisseur, bien connu à Migé : "Avant ils remplissaient la cuve en une seule fois. Maintenant, ils la ravitaillent en plusieurs fois, trois ou quatre fois par an."

Des astuces pour payer - un peu - moins cher

Ceci-dit, sur la facture, son client s'en tire mieux que prévu : 864 euros à la place de 940 environ. Cela revient moins cher à Jean car il s'est regroupé avec plusieurs voisins : "quelques centimes c'est pas grand-chose mais sur mille litres ça commence à faire. C'est une somme que l'on peut utiliser pour autre chose."

Des habitants de Migé ont opté pour un tarif groupé pour faire des économies. Jean par exemple paie 864 euros au lieu de 940 pour mille litres. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

"Le prix du mètre cube de fuel a déjà augmenté de 60 euros par rapport à il y a quinze jours", note James le fournisseur. "Le moins cher pour remplir la cuve, ça reste la sortie d'hiver et le début du printemps."