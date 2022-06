Vous avez votre diplôme de maître-nageur ? Venez travailler au coeur de la Vallée de la Vésubie

Les Thermes Valvital de Roquebillière-Berthemont-les-Bains recherchent trois maîtres-nageurs. S'ils n'en trouvent pas au moins un, ils seront contraints de fermer leur espace baignade. Un énorme manque à gagner pour la structure et les différents acteurs économiques de la Vallée de la Vésubie.

Vous avez votre diplôme de nageur sauveteur ? Et si vous alliez travailler au coeur de la Vallée de la Vésubie, aux Thermes Valvital de Roquebillière-Berthemont-les-Bains. La structure recherche trois personnes, dès la mi-juin. Si elle ne trouve pas au moins un candidat, elle sera contrainte de fermer son activité aquadétente cette saison, qui représente jusqu'à 140 personnes chaque jour.

Cadre idyllique

Votre bureau ? Une salle "aquadétente" de trois bassins, dont deux d'eau thermale, entourée d'immenses baies vitrées avec vue sur la Vallée de la Vésubie. Voilà l'offre d'emploi des thermes, pour trouver trois maîtres-nageurs. Sur place, le logement est pris en charge par la structure, qui propose également à ses salariés de profiter des bassins lorsqu'ils ne travaillent pas. Côté salaire, c'est aux candidats de faire part de leurs propositions, explique l'attachée de direction, Manon Kuppich.

ÉCOUTEZ - Reportage aux thermes de Roquebillière Copier

Le poste consiste évidemment à surveiller les bassins, mais "chaque candidat peut dimensionner son poste", poursuit la responsable. Si cette surveillance n'est pas suffisamment plaisante, les maîtres-nageurs peuvent organiser des activités. Les horaires de travail s'étendent de 13 à 19 heures.

Accessible depuis l'espace bains, une terrasse panoramique au coeur de la Vallée © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

La station recherche aussi un responsable technique. Si ces postes sont pourvus, d'autres offres d'emploi suivront : deux esthéticiennes, trois spa praticiens et un technicien.

Enjeux importants pour toute la Vallée

Si une fermeture de l'activité aquadétente implique forcément d'importantes conséquences financières pour les thermes, elle inquiète également les différents acteurs économiques des alentours. À Roquebillière, sur la place de la mairie, les clients de la station représentent "70% de la clientèle" de Grégory Cavaillé, le directeur de l'hôtel-restaurant Ostan.

Deux ans après le terrible passage de la tempête Alex, l'idée même de cette fermeture l'inquiète : "Entre la catastrophe et ça, l'été va être compliqué. On sort à peine de la tempête, les infrastructures ne sont pas encore entièrement rouvertes", rappelle-t-il, alors qu'une saison représente 1.200 curistes et jusqu'à 140 personnes par après-midi dans l'espace baignade.