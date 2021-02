A Aytré, le restaurant de plage le Moule Shop est-il menacé d'expulsion ?

"Ça a fait beaucoup de bruit", observe Franck Gavoux, le propriétaire de la Gueule du Loup et auteur, avec le Moule Shop voisin, de ce message publié sur Facebook : "C'est avec un profond sentiment d'injustice et une certaine colère que nous vous annonçons que nous sommes expulsés de notre site de la plage d’Aytré par la nouvelle équipe municipale de M. Loisel". Résultat: plus de 700 commentaires et 4.000 partages en soutien aux deux établissements en quelques heures.

Il faut dire que le Moule Shop est une institution : installée chaque année depuis 2012 sur la plage d'Aytré, il attire de nombreux convives, pour des moules-frites en plein air et en toute convivialité.

Pourquoi ne pourraient-ils pas revenir cet été ?

Mais la semaine dernière a eu lieu le conseil municipal d'Aytré. Le maire a décidé de ne pas reconduire l'autorisation des deux entreprises de s'installer pour six mois sur cette dalle de béton face à la plage. "Ils sont installés sur la bande littoral des 100 mètres, c'est normalement interdit. Depuis quelques années, _cette autorisation n'aurait pas dû être renouvelée_", soutient le maire d'Aytré Tony Loisel.

L'équipe municipale a donc rencontré les propriétaires des deux entreprises, en octobre. "On leur a expliqué que ça ne pouvait plus perdurer et que ce n'était plus possible", poursuit-il.

Les trois restaurateurs tombent de haut. D'autant plus que l'an dernier, ils ont déposé un permis de construire, pour rajouter une toile tendue sur leur terrasse. "On nous dit que ce permis de construire, validée par la communauté d'agglomération et l'ancien maire d'Aytré, est illégal et que ce serait un permis de complaisance", s'agace Franck Gavoux. "Quand il était candidat, Tony Loisel, nous soutenait, il voulait développer le site, donc _on ne comprend pas ce revirement de situation..._"

Après leur avoir annoncé la nouvelle, le maire d'Aytré leur a proposé de s'installer dans la zone de Godechaud, là où chaque année de nouveaux exploitants s'installent. "L'endroit ne correspond pas du tout à notre fonctionnement. On n'aurait pas de tables, ni de chaises, _on ne serait plus collés alors que c'était notre concept_. Le parking ne correspond pas non plus. Rien ne va", poursuit-il.

Benoit Darbin du Moule Shop le rappelle : "Le but est de trouver une solution, pas de rentrer en guerre. Que ce soit ici ou ailleurs, on veut juste que Moule Shop ne meurt pas".