On vous explique pourquoi les prix à la pompe augmentent en ce début d'année

Nous sommes désormais loin des tout petits prix constatés lors du premier confinement de mars à mai : à la pompe on comptait 1,16 euro pour le gazole, et entre 1,21 à 1,29 euro pour le sans plomb 95 et 98. Une conséquence du coup d'arrêt dans les transports en commun et de la chute plus globale des voyages. Mais aujourd'hui, l'arrivée sur le marché des différents vaccins anti Covid-19 fait remonter le cours du pétrole.

Les marchés ont de l'espoir d'une fin de crise

Depuis la chute vertigineuse des prix en mai, les pays producteurs de pétrole de l'OPEP se sont mis d'accord pour fermer un peu le robinet de l'or noir, et ne pas perdre d'argent en attendant que le marché reparte. Sur les 6 derniers mois, le prix du baril a augmenté de 30% et retrouve les 50 dollars symboliques. Et c'est donc l'arrivée des vaccins contre le coronavirus Covid-19 qui leur laisse espérer une reprise de la consommation : qui dit fin de crise, dit plus de déplacements et plus de carburant consommé.

Les acteurs du marché du pétrole espèrent donc que les campagnes de vaccinations seront un succès.