Vous pouvez acheter vos sapins de Noël mais pas les guirlandes

Au magasin Gamm Vert d'Aubenas, les clients viennent déjà acheter leur sapin. Ce vendredi, dès qu'ils ont su que les sapins étaient en vente, certains sont venus tout de suite. Le magasin a fait rentrer quelques 500 sapins comme toutes les années, mais beaucoup de gens sont impatients de pouvoir décorer leur maison.

On ne travaille plus depuis le 23 octobre. On n'a que ça à faire alors on est venu acheter le sapin. Angèle, un client du magasin rencontré vendredi.