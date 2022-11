Vous voulez changer de métier ? En Bretagne, l'économie sociale et solidaire cartonne

Novembre 2022 marque la 15e édition du mois de l'économie sociale et solidaire (ESS) en France. Le week-end dernier, le Couvent des Jacobins, à Rennes, organisait la 5e édition des Rencontres de l'ESS. L'occasion pour le grand public de rencontrer des professionnels du domaine et de mieux comprendre ses enjeux via des conférences, tables rondes, ateliers et stands. Il y avait également un village des créateurs autour de la mode, de la décoration et des produits de beauté notamment.

La Bretagne est la deuxième région pourvoyeuse d'emplois dans l'ESS

L'ESS attire de plus en plus et la Bretagne est la deuxième région de France en terme d'emplois dans ce domaine. L'économie sociale et solidaire représente 13,8% de l'emploi total en Bretagne, soit 148 000 salariés. "La plupart des emplois se concentrent dans l'animation socio-culturelle, l'action sociale, le sport, la culture et le secteur de la banque et des assurances", détaille Myriam Carré, responsable communication au CRESS (chambre régionale de l'économie sociale et solidaire) de Bretagne.

"L'ouverture vers les autres, le travail collectif et un fort ancrage de la solidarité en Bretagne" expliquent le dynamisme de l'ESS dans la région, estime Myriam Carré.

Alors que la moyenne nationale est de 10% des effectifs, c'est dans les Côtes-d'Armor qu'il y a le plus d'emplois en ESS : 17%, suivi du Morbihan avec 13,6% et de l'Ille-et-Vilaine avec 12,4%.

Mélanie Voluer a tout quitté pour se lancer dans un projet d'économie sociale et solidaire

Mélanie Voluer, coordinatrice à la Ressourcerie sportive de Rennes. © Radio France - Louise Buyens

Mélanie Voluer a démissionné de son poste de contrôleuse financière en région parisienne pour s'installer à Rennes et se lancer dans l'économie sociale et solidaire. La Brétilienne de 38 ans a rejoint en janvier dernier la Ressourcerie sportive de Rennes, une association qui collecte et revend à petit prix du matériel et des vêtements de sport de seconde main. Elle ne regrette absolument pas son choix : "J'aime le lien social, les tâches variées et je me sens utile", confie Mélanie Voluer.

Tout le mois de novembre, de nombreuses animations autour de l'économie sociale et solidaire sont organisées un peu partout en Bretagne. Le programme est sur le site : www.lemois-ess.org