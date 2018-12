Voyage inaugural pour le RER à Toulouse

Toulouse, France

Un train inaugural a été affrété par l'association "Rallumons l'étoile" et va partir de Castelnau-d'Estrétefonds ce samedi 15 décembre à 8h50. Ce RER toulousain va desservir huit gares pour s'arrêter à Baziège 1 heure et 17 minutes plus tard. Puis il prendra le sens inverse en début d'après-midi.

Une première ligne en 2021

Pour l'instant le projet de l'association "Rallumons l'étoile" ne parle que d'une seule ligne. Le train partirait de Castelnau-d'Estrefonds pour aller jusqu'à Baziège. Il desservirait : Saint-Jory, Lacourtensourt, Toulouse-Matabiau, Montaudran, Labège-Innopole, Labège-Village, Escalquens, et Montlaur.

Les gares desservies par le train inaugural - Capture d'écran du site Rallumons l'étoile

L'association souhaite d'abord lancer avec les pouvoirs publics un premier trajet ferroviaire, plutôt que de se plonger dans un projet global. "Sur cette ligne-là, la SNCF et la Région ont prévu beaucoup de travaux, avance Benoît Lanusse, coordinateur du projet de l'association "Rallumons l'étoile". Il ne manque pas grand chose pour pouvoir dire que d'ici trois ans, on aura un train cadencé de 6h à minuit tous les jours, toute l'année. Rien que ça, ça va apporter une alternative à la voiture."

Améliorer les transports en commun dans l'agglo

L'association estime que c'est la meilleure solution : multiplier le transport ferroviaire pour désengorger les grands axes routiers. Avec des lignes et des trains qui existent déjà d'après Benoit Lanusse : "On affrète ce train pour faire le trajet avec des élus, des patrons d'entreprises et des citoyens. On prouve que cette ligne peut exister, qu'on n'est pas loin d'améliorer les choses."

Aucun coût n'est avancé

Pour l'instant, ni l'association, ni les pouvoirs publics n'ont chiffré la dépense d'un tel projet. "Rallumons l'étoile" assure que le Réseau express régional (RER) toulousain ne serait pas plus cher que ce que ces petites lignes coûtent actuellement : "En Corse en 2011, la Région a rajouté 30% de trains en plus, argumente Benoit Lanusse. En cinq ans, la fréquentation a bondi de 70% ! Les charges de la Région sont restées identiques. Comme le service est plus attractif pour les gens, le surplus de fréquentation compense le surplus de dépenses."

Un peu plus de 200 personnes ont acheté un billet symbolique (3€) pour cette grande première. L'association en attend 300 samedi 15 décembre. Six communes ont soutenu ce projet par des subventions.