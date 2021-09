Vrac débarque à Saint-Étienne pour démocratiser le bio dans les quartiers populaires

Ça fait plus d'un an que Vrac prépare son lancement à Saint-Étienne. L'association veut rendre le bio accessible au plus grand nombre et notamment aux habitants des quartiers prioritaires de la ville. Première distribution ce jeudi 16 septembre, ouverte à tous.

Vrac signifie "Vers un réseau d'achat en commun". L'association est d'abord née à Lyon en 2013. Son but : "organiser un accès digne et durable à une alimentation de qualité" en vendant des produits le plus souvent issus des modes de production bio dans les quartiers populaires au prix le plus bas, quasiment au prix coutant.

Et ça passe par des groupements d'achat. "C'est l'association qui achète des produits en grande quantité, des produits d'alimentation, des produits d'hygiène, qualitatifs. C'est à dire au maximum locaux, biologiques ou au moins sans pesticides et avec le moins d'emballage possible, explique Juliette Godet la coordinatrice de Vrac Saint-Étienne. Il y a une cinquantaine de référence sur un catalogue Vrac en général. Par exemple l'association achète plusieurs centaines de kilos de farine, de chocolat ou encore toute une palette de bidons d'huile d'olive".

Première distribution cette semaine à Beaubrun. Vingt-cinq habitants ont passé commande et viendront avec leur contenant pour récupérer leurs courses moyennant en plus une adhésion d'1 euro.

Gros coup de pouce du plan de relance

Ceux qui peuvent se le permettre s'acquittent eux d'une adhésion solidaire à partir de 20 euros et payent les produits 15 % plus cher. Mais leur proportion est limitée parce que Vrac veut toucher en priorité les moins aisés. Une liste d'attente est donc déjà ouverte. Les commandes se font tous les mois.

L'association doit arriver à la Cotonne en janvier avant Montreynaud courant 2022. Le réseau se développe partout en France avec l'aide du plan de relance. Il prévoit de créer plus d'une cinquantaine de groupements d'achat en deux ans.