Les VTC azuréens manifestent contre les VTC venus de partout en France pour le festival de Cannes

Nice, France

C'est une nouvelle crise qui secoue le monde des VTC, les voitures avec chauffeurs. Ces derniers après les taxis azuréens ont manifesté la semaine dernière, et ce week-end, en bloquant le terminal 2 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Tous dénoncent la venue de VTC d'autres régions de France à l'occasion du Festival de Cannes et du Grand Prix de Monaco ce qui leur prend du travail. Pour eux il y a concurrence déloyale et parfois non respect de la législation. Christophe Boisseaux, de la CFDT VTC s'explique ce lundi sur France Bleu Azur.