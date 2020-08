VTT : Une coupe de France qui ressemble à une coupe du Monde, ce dimanche aux 2-Alpes

Le vélo sous toutes ces formes, ce dimanche, dans les plus belles stations de ski des Alpes. Dernière étape du Critérium à Mégève.

Et les 2-Alpes accueille la deuxième manche de la coupe de France de VTT de descente. Et ça ressemble plutôt une manche de coupe du Monde. Les épreuves mondiales de cette spécialité du VTT ont été annulées. Seule la France a repris le week-end dernier avec la première manche de la coupe de France à l'Alpe d'Huez.

à partir de 13h30, les finales toutes catégories

Du coup les meilleurs mondiaux se sont donnés rendez-vous aux 2-Alpes. Ce samedi, c'étaient les qualifications et ce dimanche à partir de 13h30 les finales toutes catégories avec plusieurs champions du monde et au total 250 compétiteurs de 15 à 40 ans. Les entraînements très spectaculaires aussi ont lieu de 8h à 12h. Et tout ça avec le respect des mesures barrières: le masque est obligatoire partout dans la station et même au départ des remontées mécaniques (on peu l'enlever juste après le départ). Obligation très bien respecté par les milliers de touristes présents.

les gendarmes incitaient les rares récalcitrants à mettre leurs masques ou partir © Radio France - Gérard Fourgeaud

Les meilleurs mondiaux à voir aujourd'hui aux 2 Alpes :

Christopher Strome Copier

A cause du Coronavirus presque tous les pays ont annulés leurs épreuves sauf la France

Plusieurs champions du Monde Copier

Et ce lundi , après remise en état, la piste de cette coupe de France sera ouverte à tous les descendeurs