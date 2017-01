La start-up annécienne In&motion doublement primée au CES de Las Vegas

Le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, c’est le paradis des objets connectés. Et dans la capitale du jeu, les haut-savoyards d’In&motion ont flambé. Ils ont quitté le Nevada avec deux prix. Un joli coup de projecteur pour cette start-up et ses gilets airbag pour les skieurs et motards.

La pépinière d’entreprise Galileo est implantée à Chavanod, juste à côté d’Annecy. On est loin de l’ambiance survoltée de Las Vegas. Ici pas de casinos mais une vue imprenable sur les montagnes enneigées. Et c’est justement là qu’In&motion a installé ses bureaux. Depuis plus de trois ans, la petite start-up poursuit son petit bonhomme de chemin. Son crédo, le gilet airbag pour les skieurs (développé avec l’équipe de France de skicross). Et depuis peu, elle travaille sur un modèle à destination, cette fois, des motards.

Le gilet airbag d'In&motion présenté au CES de Las Vegas (crédit photo àIn&motion). -

Et dans le Nevada, le produit de la jeune société annécienne a marqué les esprits. Présenté (début janvier) lors de la 50ème édition du CES de Las Vegas, il a été primé à deux reprises. "Nous avons reçu un CES Award pour notre produit moto, indique Pierre-François Tissot, l’un des créateurs d’In&motion. Et aussi le prix de la Start-up Night." Deux récompenses qui font la fierté de l’équipe. "Être primé dans ce grand salon où toute la famille de l’électronique est représentée c’est toujours une belle récompense. Et être capable de remporter des prix à Las Vegas face à des sociétés américaines, c’est motivant."

Sur CNN et Fox News

A Las Vegas, In&motion n’a cependant pas fait sauter la banque. Les prix n’étaient pas accompagnés de gros chèques. Mais, en termes de retombées et d’image… là, c’est le jackpot. "C’est de l’exposition, c’est pouvoir mettre un pied sur le marché américains", reconnait Pierre-François Tissot. "Ce salon, c’est aussi être présent et visible auprès de certains fournisseurs auxquels on n’aurait pas eu accès sans ce type d’exposition." Et, cerise sur le cheesecake, grâce à ses prix, In&motion a aussi eu le droit à des reportages sur plusieurs grands médias américains (Fox News, CNN…). Résultat, durant le CES de Las Vegas, la fréquentation du site internet d’In&motion a été multipliée par vingt.