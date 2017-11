On recrute dans l'Yonne pour préparer les fêtes de fin d'année

A l'approche des fêtes, les entreprises d'agro alimentaire, les grandes surfaces ou les magasins de jouets embauchent du personnel supplémentaire.

Certaines personnes reviennent d'une année sur l'autre mais les entreprises font également appel aux agences d'intérim .A Chemilly sur Yonne , le traiteur Festins de Bourgogne voit son activité augmenter de 50% durant les fêtes. Didier Chapuis, le directeur de Festins de Bourgogne recrute chaque année 15 à 20 intérimaires entre novembre et janvier pour faire face, avec un pic pour le traiteur au moment de Noël et du 1er janvier : "Ce qui augmente ce sont les plats cuisinés dans les quinze derniers jours de l'année où c'est multiplié par vingt ou trente. Le foie gras, lui, est multiplié par quatre en terme de volume. Il nous faut du personnel compétent pour faire face au surcroît de travail. Le plus compliqué est d'avoir de vrais professionnels, cuisiniers, pâtissiers ou charcutiers. "

Nicolas est responsable de Temporis Intérim à Auxerre. Il doit trouver une cinquantaine de personnes pour satisfaire les entreprises qui le sollicitent : " C'est en relation avec la magie de Noël, les métiers de bouche, les vins, les jouets, on s'occupe d’envoyer des renforts pour répondre aux commandes, jusqu'à faire des paquets cadeaux. On est obligé de s'assurer d'envoyer la bonne personne au bon endroit au bon moment."

Nous avons rencontré Hélène qui est inscrite à l'année dans une agence d'intérim. Elle fait partie de ces saisonniers qui ont déjà travaillé chez Festins de Bourgogne : "J'ai travaillé pour confectionner les quiches, au conditionnement. Du moment qu'on écoute bien ce qu'on nous dit, tout roule." Cette année Hélène s'occupe de la préparation du foie gras. Et le responsable du foie gras, c'est Pascal. C'est lui qui accueille les petits nouveaux : " Parfois les gens ont les mains trop chaudes ce qui n'est pas bon pour le foie gras. Il y a aussi des personnes qui ne supportent pas de travailler dans le froid chez nous. On essaie de trouver un bon compromis avec les personnes que l'on recrute."

Car chez Festin de Bourgogne le directeur Didier Chapuis est intransigeant sur la qualité de ses produits. Bien former les saisonniers , c'est indispensable : "Il y a des règles d'hygiène à respecter dans l'agro alimentaire. Si les gens savent faire chez nous c'est qu'ils sont bien formés. Nous leur avons consacré du temps. Trouver des gens qui ont envie de se former et de trouver du travail ça existe."