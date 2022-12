Waga Energy quitte Meylan pour l'ex-campus HP à Eybens

La société Waga Energy annonce dans un communiqué qu'elle va transférer en février prochain son siège social, actuellement situé à Innovallée à Meylan, "dans un bâtiment de 8 000 mètres carrés situé à Eybens". En l'occurrence Waga Energy va occuper une bonne partie de l'ancien campus Hewlett-Packard qui se trouve à proximité de la salle de spectacle Le Summum. Un grand bâtiment qui sera loin de sonner creux puisque le 2e étage va aussi être occupé pendant deux ans par le siège France de Becton-Dickinson, qui doit ensuite rejoindre Le Spring, un immeuble en construction à l'entrée de la presqu'ile scientifique, en face de Minatec et du Y Spot.

Bureaux, ateliers et "centre d'excellence"

Waga Energy explique que son futur siège comprendra "5 300 mètres carrés de bureaux (dont une partie sera louée dans un premier temps) et un atelier de 2 700 mètres réservé au stockage de pièces pour la maintenance de ses unités de production", ses Wagabox®. Le vaste terrain environnant va également permettre d'accueillir "les grands équipements avant leur livraison sur site". La société ambitionne d'en faire un "un centre d’excellence international dans le domaine du biométhane, de la cryogénie et des gaz renouvelables".

Créée en 2015 à Meylan , la société Waga Energy est entrée en bourse depuis octobre 2021. Depuis cette date elle a recruté 75 personnes. Elle compte désormais 150 collaborateurs dans le monde dont 120 en France. Elle a d'ores et déjà équipé quatorze décharges en France et "quinze autres" sont en construction "en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis".

