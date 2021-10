Waga Energy vise les 100 millions d'euros pour son introduction en bourse

Depuis le 14 octobre et jusqu'au 26 octobre, la start-up iséroise Waga Energy, est ouverte à la souscription sur le marché Euronext Paris. Fondée en 2015 par trois ingénieurs d'Air Liquide, la société basée à Meylan (Isère), près de Grenoble, commercialise notamment des solutions Wagabox® : des unités de méthanisation installées "clé en main" là où il a de la ressource à exploiter.

Augmentation de capital et développement à l'étranger

A travers cette introduction en bourse Waga Energy espère lever 100 millions d'euros supplémentaires pour financer son expansion. La société exploite actuellement 10 unités en France, pour une production de biométhane correspondant à la consommation d'environ "35 000 foyers en évitant l’émission de 45 000 tonnes d’équivalent CO2 par an dans l’atmosphère (soit les émissions annuelles d’environ 17 000 voitures)" dit l'entreprise. D'ores et déjà 10 nouvelles Wagabox® sont en construction, dont une en Espagne et deux au Canada. Waga Energy "cible prioritairement l’Europe et l’Amérique du Nord, où il existe près de 4200 sites de stockage" sur les 20 000 qu'elle a recensé dans le monde et dont les émanations de gaz ne sont, selon elle, exploitées actuellement "qu'à 1%". Les perspectives de développement sont donc immenses.

Des accords stratégiques de développement

Un signe de l'intérêt que représente Waga Energy ce sont les engagements de souscriptions déjà rassemblés pour près de 45 millions d'euros de la part d'entreprises et de fonds importants. Vitol par exemple - mastodonte mondial du commerce de pétrole à la recherche de diversification dans les énergies renouvelables - s'engage à hauteur de 12 millions d'euros. Viva Energy - société australienne, autre acteur du marché de la production et de la distribution pétrolière - à hauteur de 4 millions d'euros. Le français CMA-CGM - armateur de porte-containers - s'engage lui à hauteur de 2 millions d'euros dans le cadre d'un "protocole d’accord dont l’objet est de bâtir les fondations visant à faire de CMA CGM un partenaire privilégié pour le développement du biométhane dans le transport maritime".

