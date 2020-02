Walibi et Aqualand Agen organisent un job dating pour recruter 300 saisonniers

Agen, France

C'est la saison du recrutement des saisonniers. Walibi Sud Ouest et Aqualand Agen recherchent 300 personnes pour la saison 2020. Les deux parcs organisent une grande journée de job dating le samedi 22 février à la salle des fêtes d'Estillac, au Sud d'Agen.

Une journée de recrutement et deux sessions à 9h et 14h

Il y a deux sessions : à 9h et à 14h. Il faut que les candidats prévoient donc d'être disponibles une demie journée. Il doivent apporter un CV et une lettre de motivation. Pour pouvoir postuler, il faut être majeur, accepter de travailler à temps partiel, le week end et les jours fériés et être disponible en totalité ou en partie de mi-avril à début novembre 2020. Il s'agit de contrats à temps partiel de deux à six mois. Vous pouvez vous inscrire ici pour participer au job dating.

Une vingtaine des métiers proposés: cuisinier, agent d'entretien, réceptionniste, animateur d'attraction

Les postes proposés qui représentent 20 métiers, sont très variés : Opérateur d’attraction, employé polyvalent de restauration, opérateur accueil et opérateur entretien. Les parcs recherchent par exemple des maîtres-nageurs, des réceptionnistes, des caissiers, des agents d'entretien, des cuisiniers et même des animateurs de spectacles avec otaries. Retrouvez ici la liste des postes à pourvoir.

Vous pouvez contactez l'équipe de recrutement par mail : jobs@parcagen.fr