"Wanted" : shérif recherche nouveaux commerçants à Thaon-les-Vosges

La commune de Thaon-les-Vosges lance une campagne de communication "décalée et originale". Un seul but : convaincre de nouveaux commerçants de s'installer dans la ville. Ambiance western !

La mairie de Thaon-les-Vosges a choisi une ambiance "Far West" pour sa nouvelle campagne de séduction

La campagne"décalée et originale", baptisée "Wanted"saura-t-elle convaincre des commerçants ?

La mairie de Thaon-les-Vosges (Capavenir Vosges) "mise sur une ambiance far west, où un shérif est à la recherche de nouveaux commerçants pour son centre-ville" , une mobilisation "pour lutter contre les cellules commerciales vacantes et attirer de nouveaux commerçants".

Dans un communiqué, la mairie, prévient qu'elle est à la recherche d' "horloger-bijoutier, d'un magasin de vêtements pour hommes, de bricolage, de chasse et pêche, de décoration, de sport, de musique, mais aussi vente et réparation de vélos, libraire et caviste " .

La commune vosgienne annonce encore que "pour ceux qui répondront à l’annonce, il y a une récompense via une prime à l’installation du commerce pouvant aller jusqu’à 3000€ ".