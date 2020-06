Warc'hoazh 'tigoro ar mirdioù. Nec'het eo an hentcherien sevenadurel .

Digeriñ a ra ar mirdioù warc'hoazh , da geñver eil tennad an diglozañ. Evit kaout troiadoù hentchet avat vo ret gedal un tamm. Amzer sevel ur protokol. Gouzout a ra dija an hentcherien vezo krennet ar strolladjoù deus an div drederenn . Deg den lec'h tregont. Nec'het un tamm eo an hentcherien sevenadurel a gustum pourmen an dud en doare-ze , rak ouzhpenn-ze vezo ret delc'her, ur metr hed etre an dud , ha mouchet o beg gant an holl. Ne vo ket un ebat deomp labourat mod-se , a zispleg Annaik Loisel , hentcherez sevenadurel e Kemper. Mougus eo kaozeal gant un tamm lien war he genou emezi , ha diaesoc'h vezo d'an dud klevet mat an displegadennoù. Kompren a ra an hentcherez ranker bezañ war evezh , kuit d'ar c'horonanirus distreiñ pront . Pezh 'zo vezo ret deom' kas hol labour en un doare all . N'eo ket aes cheñch plegoù war ar prim.

pennad kaoz gant Annaig Loisel Copier