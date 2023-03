VIDÉO - Wayf, la plateforme toulousaine pour faire de la colocation en vacances

Vous rêvez de louer une villa face à la mer mais vous n'en avez pas les moyens ? Wayf (We Are You From) peut réaliser votre rêve à un prix raisonnable. C'est une plateforme toulousaine de location estivale partagée qui a vu le jour il y a quelques mois. Sa fondatrice, Clarisse Laborde, était l'invitée de La nouvelle éco.

ⓘ Publicité

loading

Quel est le principe de votre location ?

Partir en colocation, temporairement, avec d'autres voyageurs de la plateforme. Cela peut-être pour un mois maximum. Vous pouvez regarder le profil de chaque voyageur sur la plateforme, voir ce qu'il aime faire, savoir pourquoi il voyage etc.

Le prix de location est divisé par le nombre de voyageurs ?

Exactement, c'est le concept de la colocation. L'occasion de partir dans une villa de 200 m2 au prix d'un studio.

Comment procéder si un logement nous intéresse ?

On se connecte sur la plateforme. Ensuite, on cherche les colocataires avec qui partir. Cela peut être pour un voyage, pour un évènement musical ou sportif. Soit on rejoint un groupe de voyageurs, soit on en forme un. Dès qu'on s'est mis d'accord sur la destination et le logement on peut réserver tous ensemble la location. Nous avons déjà plus de 200 logements réservables. Le paiement partagé est également mis en place.

Ce n'est pas un site de rencontres Wayf ?!

Non. Mais le principe de colocation c'est aussi de rencontrer des personnes. Après, on n'est pas obligé de faire toutes les activités ensemble.

Quelle commission prenez-vous ?

Sur les voyageurs, 15% à la réservation. Pour les propriétaires, la publication est gratuite.