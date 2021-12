Week-end d'affluence en perspective pour les commerçants du centre commercial Salanca à Claira

Vous aussi, vous êtes en retard pour vos cadeaux de Noël ? Rassurez-vous vous n'êtes pas les seuls et il devrait y avoir beaucoup de monde ce weekend dans les grands magasins si l'on en croit Emilie Farouil la Directrice du Centre Commercial Salanca de Claira: " Ah oui, c'est l'une des plus grosses fréquentations de l'année. Même si beaucoup de consommateurs recherchent aujourd'hui leurs achats sur internet, le centre commercial reste aujourd'hui, dans ses derniers jours avant Noël, le moyen le plus rapide, le plus pratique et donc le plus efficace de faire ses derniers achats. "

Le grand retour des animations de Noël

Des achats de Noël qui vont retrouver un cadre plus festif contrairement aux deux années précédentes perturbées par le covid:

" C'était nécessaire pour nous, cette année, de faire revivre le Noël de notre enfance à nos clients, petits et grands, donc on a installé des décorations beaucoup plus impressionnantes et majestueuses que d'habitude. Le père Noël est également de retour depuis le premier décembre et puis, nous avons des animations qui vont vous rappeler, à mon avis, de vieux souvenirs, avec par exemple une orgue de Barbarie... Enfin à partir du mardi 21 décembre une grande parade défilera trois fois dans la journée avec plein de surprises pour les familles."

Des animations qui se dérouleront dans le strict respect des normes sanitaires ( port du masque, distanciation, gel hydroalcoolique...) avec des messages de rappel qui seront régulièrement diffusés.

Côté consommation, une nouveauté cette année: une carte cadeau pour tous ceux qui ne sont pas sûrs de leur choix. D'un montant libre et dans la limite maximale de 200 euros, elle sera utilisable dans toutes les boutiques, y compris l'hypermarché Carrefour, pour une période de un an.