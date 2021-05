Week-end de la Pentecôte : les touristes de retour au VVF de Sainte-Suzanne-et-Chammes

C'est un nouveau week-end chargé en Mayenne pour le secteur touristique : après le pont de l'Ascension la semaine dernière, les touristes sont de retour dans notre département pour profiter du lundi de Pentecôte. Le Village Vacances de France, VVF, de Sainte-Suzanne-et-Chammes par exemple a rouvert ses portes ce vendredi 21 mai. Près de la moitié des logements sont occupés, avec une soixantaine de personnes sur place ce week-end. Son directeur, Kévin Castro, est optimiste pour la suite de la saison touristique.

"Ça a aussi son charme la campagne"

La Mayenne est idéalement située pour des familles qui vivent aux quatre coins de la France et qui cherchent à se retrouver le temps d'un week-end. Depuis six ou sept ans, la famille Fournier se réunit chaque année au Village Vacances de France (VVF) de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Ils sont normalement une cinquantaine à se réunir ici tous les ans, mais cette année, une trentaine de personnes seulement a pu faire le déplacement. Solène, par exemple, partage un chalet avec sept de ses cousins. "Vu qu'on vient d'un peu partout en France, finalement, c'est un peu à mi-chemin de tout le monde. On fait 2 ou 3 heures de route et on est tous là", se réjouit cette jeune touriste de 24 ans, qui vit à Fontainebleau en région parisienne.

À ses côtés, sa cousine Anna, apprécie elle aussi le cadre de cette réunion familiale à Sainte-Suzanne. "Venant d'Angers, c'est cool de voir un peu un autre endroit un peu plus sympa. Et puis le côté verdure aussi, ça fait du bien. Il y a la route là-bas mais on est entouré que par la nature donc c'est plutôt agréable : ça fait une petite pause", décrit cette étudiante de 20 ans.

Les 24 chalets du VVF de Sainte-Suzanne permettent aux clients de passer un séjour au calme. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un peu plus loin, se trouve le chalet de Jacques et Jeannine Fournir. Ce couple d’octogénaires a fait la route depuis les Côtes-d'Armor. Ils apprécient la Mayenne pour se retrouver en famille. "C'est un autre aspect que la mer. Nous, on est au bord de la mer : à Saint-Cast-le-Guildo, on est à 500 ou 600 mètres de la grande plage. Donc là, on retrouve la campagne ! Ça a aussi son charme la campagne", sourit Jacques, à l'entrée de son chalet. Sa femme Jeannine acquiesce : "Moi, je trouve que _tous ces petits pavillons, c'est très agréable_. Il y a beaucoup de verdure. On peut se promener. Ce matin, j'ai fait tout le tour des pavillons, ça m'a fait du bien".

Ce week-end de la Pentecôte, il reste encore des logements vacants sur le site du VVF de Sainte-Suzanne-et-Chammes. Mais les réservations commencent à affluer pour cet été. "Je ne suis pas du tout inquiet au niveau des réservations. Les clients vont revenir nous voir très rapidement. Le site est top pour ça : c'est le plus beau village de France, il a été élu en 2013, donc il y a un grand site historique avec beaucoup de choses à faire et c'est un endroit très calme et paisible qui est très bien pour les clients", souligne le directeur du VVF de Sainte-Suzanne, Kévin Castro. Le mois d'août est par exemple presque plein en termes de réservations. Le 29 juin, il n'y a plus de logements disponible : ils ont tous été réservés à l'occasion du Tour de France qui s'arrête en Mayenne cette année.