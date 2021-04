Week-end de Pâques : le chocolat, meilleur antidépresseur face au reconfinement

Qui dit week-end de Pâques, dit chocolats ! Si les grandes tablées sont à éviter, à cause de la crise sanitaire, les chocolats, eux, restent l'un des meilleurs atouts pour faire face à la morosité ambiante, à en croire les gourmands. Ils étaient nombreux à se presser dans les chocolateries valentinoises, ces derniers jours, pour faire le plein en prévision du week-end.

"Avec le confinement, on a besoin d'un peu de baume au cœur ! On a bien travaillé cette semaine : certains font des cadeaux tout simple, des fritures, des œufs... d'autres prennent une grosse pièce pour mettre au milieu de la table", constate Maxime Lacroix, gérant de la chocolaterie Chauvet, à Valence.

Pièce géante en chocolat chez Chauvet, à Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Vu le contexte, manger du chocolat ça fait du bien, surtout pour les enfants ! En plus, avec la fermeture des écoles, ils ne vont plus voir leurs copains, on va de nouveau faire l'école à la maison, donc il fallait bien un petit plaisir pour ce weekend ! J'ai acheté un gros œuf en chocolat avec des petits œufs dedans", raconte une mère de famille valentinoise venue faire ses courses à chocolaterie Guillet.

La devanture de la chocolaterie Guillet à Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Le chocolat, c'est bon pour le moral, c'est reconnu pour son magnésium et les gens aiment se faire plaisir avec du bon chocolat, d'ailleurs les gens font de plus en plus attention à acheter de la qualité", souligne Maxime Lacroix, à la chocolaterie Chauvet.

Pour cette cliente de la chocolaterie Guillet, cette année, le chocolat c'est plus important que jamais : "C'est un très bon antidépresseur, le chocolat, donc je pense qu'on va tous faire des excès, hein !" C'est dit !