Week-end de soldes : contrôles renforcés des règles sanitaires dans les commerces en Loire-Atlantique

Avec la dégradation de la situation sanitaire dans le département et la diffusion de nouveaux variants du virus, la préfecture de Loire-Atlantique rappelle dans un communiqué aux commerçants et clients prévoyant de se rendre dans les magasins ce week-end, la nécessité de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. Des contrôles renforcés seront menés tout au long du week-end, afin de vérifier la bonne application du protocole sanitaire et le respect du couvre-feu. "Ces mesures sanitaires doivent être impérativement respectées dans l’intérêt de toutes et tous", a tenu à rappeler le préfet de Loire-Atlantique Didier Martin.

Dans les commerces, qui risquent d’être hautement fréquentés en ce deuxième week-end de soldes, le préfet rappelle la "nécessité du strict respect du protocole sanitaire acté à la réouverture des commerces" en novembre dernier.

Les commerçants doivent respecter une densité d’accueil de 8 m² par client, et la présence d’un client à la fois pour les magasins dont la surface est inférieure à 16 m². La capacité maximale d’accueil du magasin doit être clairement affichée, et visible depuis l’extérieur. Un système de comptage doit pouvoir être mis en place (par le commerçant lui-même ou, pour les commerces d'une surface de 400 mètres carré ou plus, par une personne à l'entrée). Enfin, tous les commerces doivent rester fermés entre 18 h et 6 h du matin.

Le préfet rappelle également aux clients d'appliquer strictement les gestes barrières et la distanciation sociale en limitant le plus possible le nombre de personnes se rendant dans les magasins, et de privilégier le recours au click and collect lorsque c'est possible.