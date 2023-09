Welco, l'application qui permet de gagner de l'argent en réceptionnant les colis de ses voisins

Dans sa maison à Castries, Maud a trié les colis par taille, par nom de famille, et les a rangés sur une étagère, dans le couloir, près de l'escalier. "C'est plus facile de s'y retrouver, sourit-elle. Quand c'est la période des soldes ou quand c'est Noël, j'en reçois plus. En ce moment, j'en ai une trentaine qui attendent d'être récupérés". Cela fait un an que Maud est sur l'application Welco. Elle a vu passer chez elle plus de 1.000 colis.

L'objectif de Welco, c'est de "revaloriser le secteur de la logistique et du dernier kilomètre en rassemblant des particuliers disponibles en journée pour sauver nos colis, nous les remettre au meilleur moment", explique le co-fondateur, Romain Barraud. Welco est une application disponible sur téléphone, mais aussi sur ordinateur via un site internet.

Quelques critères pour s'inscrire

Rien de compliqué pour s'inscrire, le particulier télécharge l'application mobile ou va sur le site, il s'inscrit et doit répondre à une série de questions. "Il faut répondre à certains critères, précise Romain Barraud. Il faut être disponible au minimum deux à trois jours par semaine, être présent sur des créneaux de deux heures pour récupérer les colis quand le livreur vient vous les déposer, mais également ensuite pour les remettre le soir aux voisins. Finalement, c'est surtout beaucoup d'arrangements, tout se fait grâce à la mise en relation. Un voisin vous contacte avant de se déplacer, donc finalement, il va venir au meilleur moment pour lui, mais aussi pour vous." Sont vérifiés aussi la capacité de stockage, l'accessibilité du logement.

Beaucoup d'arrangement

Quand le livreur dépose des colis, il faut les scanner. C'est ainsi que ceux qui attendent un colis sont au courant qu'il est prêt à être récupéré. On peut alors échanger via la plateforme ou via SMS pour convenir d'un jour pour venir récupérer le colis. "On récupère deux fois plus rapidement un colis au sein de notre réseau que ce qu'il peut y avoir dans des réseaux traditionnels, puisque forcément un relais particulier, c'est beaucoup plus proche qu'un commerce de proximité", raconte Romain Barraud. La proximité, mais aussi les disponibilités tardives sont de véritables atouts. "On a des relais qui remettent des colis après 21h, voire 22h, et même le dimanche." Le délai de garde d'un colis est de quatorze jours.

Depuis trois ans, Welco a vu transiter plus d'un million de colis. Plus de 120.000 personnes se sont inscrites sur la plateforme. Dans l'Hérault, il y a environ 400 relais particuliers et une bonne vingtaine sur Montpellier et son agglomération.

Un peu d'argent contre un colis livré

"On met du beurre dans les épinards comme ça !" Tous les mois, grâce à Welco, Maud gagne entre 150 et 300 euros dans sa cagnotte, qu'elle peut se transférer directement sur son compte bancaire. Les particuliers qui acceptent de faire point relais chez eux vont gagner entre 40 centimes et plus d'un euro par colis, suivant la typologie et le poids du colis. La rémunération se fait à chaque scan de colis.

"Nous sommes rémunérés par nos clients transporteurs et ensuite Welco reverse une commission à chaque colis scanné. 80 % va dans la poche du particulier", précise le co-fondateur de l'application.

Un point d'honneur sur l'écologie

"On sait que le secteur du transport est en forte croissance depuis des années. Il n'est pas toujours optimisé, il faut le dire, évoque Romain Barraud. Que ce soit pour la livraison ou pour les retours. Nous avons de vraies convictions, on veut faire de la livraison au bon moment, pas forcément livrer rapidement, juste livrer au lieu de faire de la massification. Notre engagement est aussi de travailler à rendre la livraison du dernier kilomètre un peu plus vertueuse, parce que ce n'est pas le cas actuellement."