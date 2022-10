Weleda Hunigue : syndicats et salariés trouvent un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi

Les mobilisations des salariés du site Weleda d'Huningue (Haut-Rhin) ont payé. Voilà le message de la CFDT, le syndicat majoritaire, qui annonce mardi 25 octobre avoir trouvé un accord avec la direction sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). L'accord doit encore être validé par la Direction régionale du travail (DREETS) en novembre.

ⓘ Publicité

Les salariés peuvent partir dans de bonnes conditions

127 personnes doivent quitter le site d'Huningue à la suite d'un "projet de réorganisation" des activités de l'entreprise Weleda en France présenté au mois de juillet. Le groupe suisse estime subir les conséquences économiques du déremboursement de l'homéopathie en France depuis 2020.

"Au départ la direction a été très méprisante. On a fait des propositions raisonnables, on avait des sourires en retour. La direction estimait qu'on faisait notre liste de courses", raconte Marie-Christine Lebreton, déléguée syndicale CFDT. Ce sont finalement les mobilisations des salariés, dès le mois de juillet et jusqu'au mois d'octobre, qui ont changé la donne et amené la direction à accepter les propositions des syndicats.

Sans l'homologation de la DREETS, qui devrait arriver en novembre, le syndicat n'a pas pu communiquer les chiffres exacts de l'accord. Les salariés devraient toutefois bénéficier d'un congé de reclassement avec un montant "pratiquement équivalent à leur salaire net actuel" selon Marie-Christine Lebreton. Une somme fixe pour le préjudice subi par les salariés a également été négociée. Mais le préjudice du licenciement reste "immense et ne sera jamais complètement réparé au vu de l’engagement des salariés."