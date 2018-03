Limoges, France

Une cinquantaine de salariés de chez Weston ont cessé le travail pendant deux heures ce jeudi 15 mars, et se sont réunis devant leur atelier à Limoges. Le mouvement a été lancé par le syndicat Force Ouvrière (FO), majoritaire dans cette entreprise qui fabrique des chaussures haut-de-gamme. Ils demandent une revalorisation de leur salaire et dénonce un manque de reconnaissance de leur travail.

"Pressés comme des citrons"

"On veut au moins 1% d'augmentation générale", explique Catherine Pradaux, déléguée FO, "l'augmentation générale de 0.8% et la prime de production semestrielle ne sont pas à la hauteur du savoir-faire. On ne trouve pas notre compte. Cela représente 9 centimes d'augmentation par heure, c'est très bas". "Par rapport à ce que l'on fabrique, pour une entreprise de luxe, je pense que les gens à l'extérieur ne connaissent pas les salaires qui sont appliqués à la manufacture", poursuit-elle. La syndicaliste évoque des salaires de "1.100 - 1.180 euros" : "nous sommes pressés comme des citrons, il faut une production, on fait une production. Et à la sortie, les dividendes ne sont pas pour nous." D'après les salariés, chaque jour, ils produisent 280 paires de chaussures haut-de-gamme.

Les employés mobilisés demandent également la remise en place du lundi de Pentecôte non travaillé. Ils veulent aussi le retour de la subrogation en cas d'arrêt maladie, c'est-à-dire l'avance versée par l'employeur des indemnités journalières. Sollicitée, la direction de Weston n'était pas joignable ce jeudi.