Whirlpool : ambiance morose en attendant les offres de reprise

Les salariés Whirlpool à Amiens attendent, démotivés, les offres de reprise pour leur usine dont la production sera délocalisée en Pologne l'an prochain. Les potentiels repreneurs ont jusqu'à ce vendredi pour manifester leur intérêt et jusqu'au 2 juin pour déposer une offre ferme.

Les volontaires à la reprise de l'usine Whirpool d'Amiens qui doit fermer ses portes dans un an ont jusqu'à ce vendredi 26 mai pour déposer leur manifestation d'intérêt et jusqu'au 2 juin pour une offre ferme. En attendant, l'ambiance chez les salariés est assez morose. Après la séquence médiatique de l'entre-deux tours de la présidentielle quand les deux candidats se sont succédé sur le parking de l'usine, après la signature d'un accord pour des indemnités supra-légales au terme de 12 jours de grève, les journées paraissent bien tristes et longues désormais. Mais pas question d'arrêter pour Christine : "quelque soit le travail, il faut le faire, le faire bien et moi je resterai jusqu'au bout". La plupart disent la même chose mais souvent par dépit, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. "On n'a pas le goût à venir travailler" explique Anne. "On vient avec un gros nœud" mais "il faut aussi payer les factures" ajoute Jacky.

"Je n'ai pas spécialement envie d'être repris"

L'idée d'être repris, ils sont nombreux à ne pas vouloir y croire : "au moins je ne tomberais pas de haut" poursuit Anne si jamais il n'y pas d'offre à la hauteur de leurs espérances et non parce qu'ils croient à un repreneur qui pourrait les sauver. "Je n'ai pas spécialement envie d'être repris" enchaîne Christophe car "si c'est de l’industrie, ça va partir de toute façon un jour dans les pays de l'Est" poursuit-il défaitiste.

Une prime de production pour remotiver les salariés

Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine en janvier dernier, la productivité à diminuer. Patrice Sinoquet, représentant CFDT des salariés estime que l'usine tourne à 75% de ses capacités. Syndicats et direction ont rendez-vous mercredi 31 mai pour négocier une prime de production pour tenter de redonner un peu de motivation aux salariés.