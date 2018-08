L'inspection du travail refuse que des salariés de Whirlpool soient licenciés. Elle considère que le motif économique pour fermer et délocaliser l'usine de sèche-linge en Pologne n'est pas établi, et a donc refusé le licenciement de 23 salariés protégés.

Amiens, France

Nouvel épisode dans le dossier de l'usine Whirlpool d'Amiens, fermée le 31 mai dernier : l'inspection du travail considère que le motif économique pour délocaliser l'usine de sèche-linge en Pologne n'est pas établi. Elle a donc refusé le licenciement de 23 salariés protégés, syndicalistes. Au total, 25 salariés devraient être concernés.

"Whirlpool Amiens était rentable"

Ils ont reçu un courrier au début du mois d'août, leur expliquant que la délocalisation de l'usine d'Amiens dans un pays à bas coût n'est pas réalisé dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe. Maintenant c'est au ministère du travail de trancher. "On a toujours clamé haut et fort comme quoi Whirlpool faisait plutôt du bénéfice sur la misère des autres en voulant délocaliser, et que ce n'était pas nécessaire de délocaliser Amiens puisqu'ils gagnaient encore énormément d'argent en France", déclare un représentant syndical CGT.

"Il y a juste qu'ils voulaient en gagner encore plus. L'inspection du Travail a fait son travail en vérifiant tous les chiffres, et s'est rendue compte que Whirlpool Amiens était rentable. Ça montre bien que les multinationales se moquent complètement des ouvriers qu'ils ont à leur charge. Ça me satisfait en me disant que voilà, aujourd'hui on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment en France", explique-t-il.

En espérant qu'Emmanuel Macron, comme c'est sa ville, et que sur le parking il avait dit 'J'aurai l’œil sur votre dossier, ne vous inquiétez pas', que réellement, il mette son œil dedans et puis, qu'il dise 'Whirlpool vous vous êtes planté, il est hors de question que vous plantiez les gens comme ça.' — Représentant syndical CGT

"Ça montre que les voyous, ça n'est pas nous, c'est bien Whirlpool"

Pour le délégué CFDT Patrice Sinoquet, rien de surprenant dans cette décision. Il fait partie de la liste des 23 salariés : "On a toujours dit qu'on était loin d'un licenciement économique. Cette décision ne changera pas grand chose. Le déménagement a eu lieu, les machines ont quitté Amiens pour la Pologne. Je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose au niveau du groupe, par contre, je suis quand même heureux que la Direccte ait pris cette décision. Ça montre qu'en fin de compte, les voyous, ça n'est pas nous, c'est bien Whirlpool."

L'entreprise a deux mois pour faire appel de cette décision.