Amiens, France

C’est une proposition dont les syndicats de Whirlpool se seraient bien passés : un sèche-linge en lieu et place d'une augmentation en monnaie sonnante et trébuchante. Les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont eu lieu ce mercredi matin sur le site d’Amiens. Et la proposition faite par la direction a déclenché la colère des syndicats.

« C’est indécent pour le personnel »

Les syndicats demandaient une augmentation significative avant la fermeture du site amiénois le 31 mai : au minimum 4%, comme l'an dernier. Mais la direction préféré leur soumettre une compensation en nature. Frédéric Chantrelle a participé aux discussions. Et ce délégué CFDT a toujours du mal à y croire : « Ce groupe gagne des millions de dollars, les résultats sont très bons. Cette proposition de sèche-linge, c’est indécent pour le personnel. On a laissé des heures de travail et des jours de RTT dans cette entreprise. On a eu des salaires gelés. _On demande donc à Whirlpool de revenir avec des propositions dignes de ce nom_. Mais pas en faisant les marchands de tapis avec des sèches-linge.»

Cette proposition de sèche-linge en cadeau n’est pas nouvelle. Lors du départ de l’activité lave-linge du site d’Amiens en 2002, les salariés s’étaient vu offrir une machine à laver. Mais pour Frédéric Chantrelle, ce don n’a pas à entrer en compte dans les négociations salariales.

« Qu’un charcutier rentre chez lui avec des tranches de jambon de soir, ça me parait raisonnable. Mais qu’une multinationale nous fasse cette proposition, c’est incompréhensible. Les salariés ont besoin d’argent pour gérer l’après-fermeture : malgré la reprise de Nicolas Decayeux, on part un peu vers l’inconnu. Il va bien falloir compenser tout cela. »

La direction a prévu une nouvelle réunion sur les négociations annuelles obligatoires le 19 avril. Les syndicats demandent un rendez-vous avant cette date sous peine d'engager des actions.

Whirlpool Amiens va fermer le 31 mai : la production a été délocalisée en Pologne. L'entreprise WN, gérée par l'industriel abbevillois Nicolas Decayeux, va reprendre une partie des salariés : pour l'instant, 181 personnes sur 250 ont été conservées.

WN va notamment fabriquer des voitures, des scooters électriques, des chargeurs et des casiers réfrigérés.