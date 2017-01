L'usine Whirlpool d'Amiens va fermer en juin 2018

Le fabricant américain d'électroménager Whirlpool a annoncé ce mardi en Comité d'entreprise à Amiens son intention de cesser la production de sèche-linge dans l'usine amiénoise en juin 2018.

La mauvaise nouvelle redoutée par les 290 salariés de l'usine de sèche linge Whirlpool d'Amiens est donc tombée ce mardi matin. En comité d'entreprise, le fabricant d'électroménager américain a annoncé que la production allait s'arrêter à Amiens en juin 2018. Il n' y aura pas de suppression d'emplois cette année, la production va se poursuivre pour ralentir au printemps 2018 avant la fermeture le 1er juin 2018. Dans un communiqué Whirlpool explique qu'il souhaite "mettre en place un modèle économique viable pour s'adapter aux demandes d'une clientèle de plus en plus exigeante en termes de fonctionnalités et d'efficacité énergétique dans le contexte d'un marché de plus en plus concurrentiel".

Délocalisation en Pologne

L'usine Whirlpool d'Amiens était la dernière en France, le fabricant américain va intensifier sa production en Pologne sur son site existant de Lodz, où un nouveau modèle de sèche linge : Le Super Nova sera produit.