Whirlpool : un vendredi décisif pour l'usine d'Amiens ?

Le nouveau directeur de l'usine Whirlpool, Carlos Ramos, s'exprimera devant ses salariés vendredi (11h30). Le dirigeant pourrait évoquer l'avenir du site picard. Plus tôt dans la matinée, les syndicats auront rendez-vous dans les bureaux d'Amiens Métropole.

La journée de vendredi s'annonce décisive pour les 290 salariés de l'usine Whirlpool d'Amiens. À 11h30, le nouveau directeur du site, Carlos Ramos, s'exprimera sur "la marche générale et l'activité du site amiénois". Après le rachat du fabricant d'électroménager Indesit, Whirlpool se réorganise et les syndicats craignent que l'usine fasse les frais des futures restructurations. Aujourd'hui le site produit plus de 1.300 sèche-linge par jour et du travail est garanti pour toute l'année 2017.

Rencontre avec Amiens Métropole

Avant les déclarations attendues de Carlos Ramos vendredi, les organisations syndicales seront reçues par le cabinet d'Alain Gest, président d'Amiens Métropole, pour évoquer les perspectives d'avenir d'un site qui a connu plusieurs plans sociaux dans le passé. Ainsi en 2002, il y avait encore plus de 1.000 salariés dans l'usine. Aujourd'hui, 290 salariés travaillent à plein temps aux côtés de 250 intérimaires.

Ce mercredi, Alain Gest, également député de la Somme, interpellera le Premier ministre à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Quant à un éventuel rendez-vous avec Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France, aucune date n'a encore été communiquée.

