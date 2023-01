Wilbi, l’application toulousaine qui aide les jeunes à trouver une orientation

La Nouvelle éco s’intéresse de met aujourd’hui aux couleurs de la journée thématique "Avoir 20 ans en 2023" que France Bleu vous propose en ce 10 janvier. L'occasion de vous faire découvrir une application toulousaine créée par des jeunes, pour des jeunes. Elle s'appelle Wilbi et elle vient de souffler ses deux bougies. Une application qui permet aux jeunes qui se posent des questions sur leur orientation de découvrir près de 200 métiers. Charlotte Tantou, la co-fondatrice, nous en explique le principe.

ⓘ Publicité

Pourquoi avoir baptisé votre application Wilbi ?

C'est pour le fameux "I will be", c'est à dire "plus tard, je serai" en anglais. Mais on facilité l'écriture en l'orthographiant différemment.

Comment fonctionne Wilbi et à quoi sert cette appli ?

Elle est disponible sur tous les stores et totalement gratuite. Quand on la télécharge après s'être inscrit, on peut découvrir tout un tas de métiers via la page d'accueil en "swippant", comme sur l'application de rencontres Tinder (en balayant des profils de métiers vers la gauche si ne souhaite pas les consulter et vers la droite si on veut s'y intéresser, ndlr). Et à partir de là, quand un métier nous intéresse, pendant une semaine on va recevoir des vidéos de vrais professionnels : d'une vraie avocate ou d'un un vrai boulanger par exemple qui montrent leur quotidien. Ils se filment eux même au téléphone portable en montrant leurs missions, leurs outils, leurs collaborateurs, etc. C'est un peu comme un stage de découverte, mais digitalisé.

Ce sont des vidéos très courtes. Vous avez repris les codes des réseaux sociaux ?

C'est exactement ça. Ils reçoivent des vidéos au format story comme sur Instagram ou sur Facebook. Des professionnels en envoient cinq ou six par jour qui font maximum une minute chacune. Les personnes qui les visionnent ont vraiment une évolution sur ce qu'ils font au fil de la journée.

L'application a été téléchargée 105.000 fois en deux ans. Quels sont les métiers les plus consultés ?

On retrouve toujours en tête des métiers comme architecte, avocat ou community manager. Mais on retrouve également des métiers comme grutier, sellier, ostréiculteur. On présente vraiment un maximum de métiers D'ailleurs volontairement, on a pas mis d'algorithmes dans l'application. Ce n'est pas comme sur Netflix ou quand vous regardez un film d'horreur, après, on ne vous propose que ça. Le but, c'est vraiment d'être curieux et de pousser les jeunes à découvrir des métiers de tous les secteurs.

Vous avez 26 ans, vous en aviez 23 ans quand vous avez imaginé cette application avec Corentin Bouffard. Pourquoi vous l'avez créée ?

J'ai pas mal de jeunes dans mon entourage. Et à chaque fois qu'on parle d'orientation avec eux, c**'est souvent une source d'angoisse.** Du coup, je me suis dit qu'il faudrait créer un nouvel outil pour leur permettre d'aborder cette question de manière beaucoup plus sereine et mieux s'orienter.

Charlotte Tandou et Corentin Bouffard, les créateurs de Wilbi © Radio France - Wilbi

Mais il y a des centres d'orientation un peu partout ? Quelle est votre valeur ajoutée ?

Notre but est vraiment d'aider les jeunes dans leur orientation en leur permettant de découvrir des métiers. On ne fait d'orientation à proprement parler. Sur l'application, il n'y a pas de questionnaire ni de message où l'on dit "Tu es fait pour ce métier ou plutôt tel métier". On ne remplace absolument pas l'accompagnement des conseillers d'orientation ou des psychologues de l'Education nationale. Ce qui nous différencie, c'est qu'on présente les métiers de manière un peu plus attractive. Le jeune découvre le métier en vidéo comme s'il était avec les professionnels. Et c'est forcément plus agréable pour lui que de lire une fiche métier qui reste peut être un peu trop évasif pour lui.

On est dans le cadre d'une journée intitulée "Avoir 20 ans en 2023" sur France Bleu. Est ce qu'aujourd'hui les jeunes de 20 ans savent, globalement, ce qu'ils veulent faire dans la vie ?

Je pense que quand on a 20 ans aujourd'hui, on est en recherche de sens. Les jeunes n'aspirent plus seulement à gagner de l'argent, ils veulent aussi contribuer à quelque chose qui leur tient à cœur au quotidien, qui leur plaît. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, quand on a 20 ans, on recherche vraiment du sens à ce qu'on va faire. Au vu des retour que l'on a, on sent que les jeunes ont vraiment une démarche active sur cette quête de sens.

Wilbi est une application gratuite et disponible sur AppStore et sur PlayStore.

Elle est notamment financée par des fédérations professionnelles, des ordres des métiers, des grandes entreprise type EDF ou Véolia et des institutions qui rémunèrent Wilbi pour mettre en valeur les portraits de professionnels qui témoignent.

La Nouvelle éco, du lundi au vendredi à 7h17 sur France Bleu Occitanie est à réécouter ici .