Wine Paris et Vinexpo 2023 : les vins de Touraine ont la côte chez les jeunes et à l'export

Depuis deux ans, les vins de Loire ont gagné 100.000 nouveaux jeunes consommateurs, devenant ainsi la deuxième région viticole la plus achetée par les 18-35 ans. Cette hausse de la consommation des jeunes, associée à de bonnes exportations et à des vignes en bonne santé, est gage de la solidité de la production viticole en Touraine.

22% de la production de vins de Touraine est consacrée à l'export

"C'est l'hiver, donc pour l'instant on taille et tout va bien dans les vignes", explique Denis Breussin, secrétaire du syndicat des Vignerons de Vouvray et vigneron propriétaire du domaine Breussin à Vernou-sur-Brenne. "Si on n'est pas surpris par des gelées trop tardives, on est bien partis pour faire de belles vendanges, comme en 2022", poursuit-il.

Ses vins, tranquilles et effervescents, s'exportent principalement aux Etats-Unis : "c'est vrai que les blancs fonctionnent bien, mais c'est aussi notre travail de bien parler de notre vin, de cultiver notre terroir et de transmettre notre passion".

Le vignoble de Touraine séduit notamment les jeunes, explique l'organisme InterLoire © Radio France - Rachel Saadoddine

C'est aussi la mission que s'est fixée Fabrice Gasnier, propriétaire du domaine Les Graves et président du Syndicat des Vins de Chinon. Un succès qu'il explique ainsi : "je pense qu'on correspond à un goût du consommateur et je pense qu'on n'a pas à modifier notre façon de faire". Selon lui, la demande est supérieure à la production. Fabrice Gasnier envisage donc de planter plus de vignes dans les années à venir.

Les jeunes préfèrent les blancs demi-secs ou les rosés

En Touraine, 22% de la production est consacrée à l'export, 78% à la vente en France, où, la notoriété des vins de notre région s'élargit d'année en année. Notamment chez les 25-34 ans, ils privilégient les vins blancs demi-secs ou les rosés.