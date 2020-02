Wine Paris : Les vins du Berry présents au plus grand salon du vin dans un contexte mondial agité

Cher, Centre, France

"On sent un certain attentisme de la part des acheteurs" Anne Clément, co-présidente du Bureau interprofessionnel des vins, dans le Cher et viticultrice à Menetou Salon est bien sûr présente au rendez-vous du Wine Paris, un des principaux salon interprofessionnels et internationaux du vin, mais cette année elle ne cache pas que le contexte mondial est peu favorable à l'export des vins français et berrichons.

Le Brexit, la bataille commerciale entre l'Europe et les Etats-Unis et l'épidémie de Coronavirus en Asie et plus particulièrement en Chine rendent flous les prévisions vers ces 3 gros marchés à l'export. Celà n'empêche cependant pas les viticulteurs de se montrer positifs. "C'est un beau salon, il y a une diversité de toutes les régions viticoles françaises" décrit Anne Clément.