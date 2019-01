Wittelsheim : après la fermeture d'une boutique, des dizaines de mariées en attente de leurs robes

Wittelsheim, France

Soixante-dix clientes de la société DH Mariage de Wittelsheim (Haut-Rhin) attendent leurs robes de mariées. Certaines ont payé des acomptes avec des montants parfois élevés. Mais voilà la boutique a fermé le 17 janvier et les futures mariées n'ont pas de nouvelles. "J'ai commandé ma robe le 10 janvier", témoigne Charline, une future mariée. "On a pris les mesures, j'ai versé un acompte de 40% du montant de la robe et quelques jours plus tard on a appris que le magasin était fermé et que le gérant avait demandé aux vendeuses de leur rendre les clés".

L'entreprise DH Mariage, implantée Wittelsheim depuis 1983, a déposé son bilan. L’affaire doit être abordée mercredi par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse. Il pourrait prononcer une liquidation.

Rendez-vous nos robes !"

Les futures mariées se sont regroupées grâce aux réseaux sociaux. Elles envisagent d'entamer éventuellement une action collective. "On a créé un groupe pour se soutenir et informer le plus de monde possible" explique Charline. "Certaines ont payé la totalité de leur robe. D'autres cherchent à acheter de nouvelles robes, mais ça devient très compliqué parce que les délais pour une robe sont de l'ordre de 2 à 3 mois".

Nous n'avons pas réussi à joindre le gérant de la société DH Mariage. La boutique de robes et costumes de mariage, installée dans un quartier de Wittelsheim, a été taguée. Sur la vitrine, on peut lire : "voleur, escroc, rendez-nous nos robes".