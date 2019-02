Wizpaper : l'ancienne machine à papier d'Arjowiggins redémarre, près de Saint-Omer

Wizernes, France

Dans l’ancienne usine d’Arjowiggins, près de Saint-Omer, la machine a papier tourne de nouveau, plus de trois ans après avoir été stoppée. Son bruit, les anciens ouvriers de la papeterie se sont battus pour l’entendre encore.

L'impressionnante machine à papier tourne de nouveau ; elle avait été correctement stoppée et des ouvriers avaient veillé sur elle. © Radio France - Matthieu Darriet

Emmenés par la Cgt, ces ouvriers ont veillé pendant des mois, jours et nuits, pour empêcher le démantèlement de leur ancien outil de travail. Le voir reprendre du service est donc émouvant, notamment pour ceux qui connaissent l’usine depuis longtemps. Certains y travaillent de nouveau, avec les repreneurs du site, comme par exemple Eric Noel. Il a passé 24 ans dans la papeterie, et aujourd’hui, il en redemande. Entre-temps, il a retrouvé du travail, mais il vient de quitter son poste, pour revenir au chevet de sa machine.

Ça faisait mal au cœur de voir la machine s'arrêter. Et donc là, c'est du plaisir de la voir repartir. Elle est saine, elle a bien été conservée.

Un projet familial de reprise

Cette machine redémarre grâce à la famille Bréban, des entrepreneurs de l’Audomarois qui ont déjà plusieurs sociétés. Ils emploient 150 personnes, notamment avec l’ancien service emballage de la verrerie d’Arc, qu’ils ont largement développé. Et là, le père et les enfants se sont battus pour relancer l’activité sous le nom de Wizpaper. Edouard Bréban se dit impressionné par la volonté des anciens d’Arjo : "Les anciens qui ont travaillé sur cette machine l'aiment vraiment. Et ils ont envie qu'elle redémarre."

Les gens viennent, nous proposent de l'aide. Ils veulent revenir pour faire partie de l'équipe qui a redémarré la machine. De ce fait, on a une super ambiance !

Il faut dire aussi, que les anciens d’Arjo sont séduits par le côté familial de ce projet. Eux qui ont connu un grand groupe qui les a laissé tombé. La famille Breban veut apporter des valeurs humaines à son projet, en facilitant le retour des anciens de l’usine, des ouvriers aux cadres.

L'usine Wizpaper va tourner en recyclant des vieux papiers. C'est un défi, car elle ne fonctionnait qu'avec de la pâte à papier neuve, jusqu'à sa fermeture. © Radio France - Matthieu Darriet

Ainsi, Patrick Désire -qui a commencé ici en 1989 et qui était responsable de production, au moment de la fermeture- vient donner au coup de main, deux jours par semaine. Il était pourtant en retraite : "C'est une renaissance. Ça fait du bien de voir les cylindres tourner. C'est une satisfaction, car c'est une usine qui était très moderne, très performante et sur laquelle il y a eu pas mal d'investissements."

C'était inadmissible de voir une telle unité s'arrêter, voire être démontée ou envoyée à la casse.

Maintenant que la presse a pu être remise en route, Wizpaper va relancer la production de pâte à papier, à partir de papier recyclé. Une nouveauté pour cette usine et ses personnels qui vont devoir s’adapter. Le but est de produire de l’ondulé pour les cartons.