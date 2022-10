Woosmap, ce logiciel pour repérer un hôtel ou un commerce à côté de soi inventé à Montpellier

Saviez-vous que le logiciel qui vous permet de géolocaliser avec votre téléphone les hôtels, taxis et points relais à côté de vous a été démocratisé par une entreprise à Montpellier depuis 2009 ? L'entreprise Web Géo Services vend Woosmap, un logiciel de géolocalisation, aux entreprises. Ce logiciel leur permet de proposer un moteur de recherches de géolocalisation pour trouver leur service le plus proche du client. Web Géo Services travaille aussi en ce moment sur une cartographie intérieure des bâtiments.

Entretien avec le fondateur de Woosmap, Jean-Thomas Rouzin.

C'est donc grâce à vous que je peux regarder si autour de moi, il y a les commerces, les restaurants dont j'ai besoin ?

Oui, on est des cartographes, des géographes et des informaticiens. On a mélangé tout ça dans dans le creuset de l'innovation et on développe des logiciels qui permettent aux entreprises d'afficher ces cartes et de permettre à tout à chacun de trouver le service ou le produit le plus proche de sa localisation.

Pour qu'on se rende bien compte de l'étendue des possibilités que permet ce logiciel. Quelles sont les applications qui l'utilisent dans notre quotidien ?

Par exemple, on va le retrouver dans le site Internet ou l'application d'AccorHotels, dans le site d'e-commerce de Décathlon, de Carrefour, de Auchan. Parce que dans toutes ces applications, à un moment, il faut partager sa localisation pour pouvoir trouver le service ou le produit à proximité. Et c'est là qu'on intervient, même si on n'est pas visible. On est dans l'ombre de l'application qui nous héberge.

On fournit une technologie de moteur de recherche, mais cartographique ou géographique, qui vous permet de trouver un lieu. On intervient quand, par exemple, vous partagez votre code postal, on le fait pratiquement tous les jours sur tous les sites de commerces. Ou quand vous partagez la localisation de votre GPS, ou même quand vous tapez une adresse de livraison. Et nous on va vous aider à trouver ce lieu et calculer la disponibilité du service ou de la chambre d'hôtel la plus proche du lieu que vous venez de taper. Et ça, on le fait en quelques millisecondes pour pouvoir servir des millions d'utilisateurs en même temps sur tous ces sites qui ont beaucoup de trafic.

Woosmap, c'est une entreprise de recherche et développement installée à Montpellier depuis 2009. Au tout début, est-ce que vous pensiez changer autant le quotidien des gens ?

Non, pas du tout. En tant que géographe, j'ai été formé à analyser le monde, comprendre des problèmes et essayer de les résoudre. Et c'est génial avec le logiciel, et évidemment avec toute la capacité de recherche et développement que l'on a ici, de pouvoir résoudre des micro questions que se posent les gens.

Comme de savoir où est le produit ou le service ? Quel est le plus proche ? Pour les aider à prendre des toutes petites décisions en très peu de temps tous les jours, mais à une échelle énorme. Pour vous donner un exemple, sur les douze derniers mois, on a servi 8 milliards de requêtes de géolocalisation dans le monde.

Oui parce que Woosmap, ça a commencé à Montpellier, mais vous avez dépassé les frontières de l'Hérault maintenant ?

Oui, on s'est beaucoup internationalisé. On a la chance d'être une entreprise qui exporte ses services, ses savoirs-faire et sa technologie. Donc on a des clients partout en Europe. Ces clients sont des entreprises. Ils mettent nos technologies dans leurs sites web et dans leurs applications et ils servent des millions d'utilisateurs.

On peut se poser la question des données que vous récoltez pour utiliser ces services. Sur ce point là, qu'est ce que vous gardez ? Qu'est ce que vous utilisez ?

Cette question est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet de préoccupation. Alors nous, on a développé une innovation qui nous permet d'être intelligents sans avoir à utiliser aucune donnée personnelle de l'utilisateur. La cartographie et la géolocalisation peuvent être considérées comme une donnée très sensible pour l'utilisateur final.

En fait, on n'a pas besoin de collecter, de garder leurs données pour être intelligents. On a développé toute une technologie, un savoir-faire par notre connaissance de la cartographie, des bases de données publiques, de lieux par exemple, qui existent pour pouvoir fabriquer toute cette intelligence, servir ces millions d'utilisateurs en même temps sans prendre aucune donnée sur nos serveurs. Et ça, c'est une vraie innovation et un vrai différenciateur par rapport aux acteurs actuels du marché.

Vous même, dans votre quotidien, vous vous servez de votre logiciel ?

Oui, c'est passionnant. Par exemple, avant on était dans la rue, on levait la main pour appeler un taxi ou on l'appelait au téléphone et puis il essayait de nous localiser. Maintenant, on partage la localisation de notre GPS et on voit même le taxi arriver sur une carte jusqu'à notre localisation.

Ça apporte de la satisfaction, mais surtout,on sert à quelque chose. C'est très illustratif. On le voit vraiment de manière très concrète et je pense qu'il y a un bénéfice qui est énorme. Le dimanche, quand je vois ma famille, c'est beaucoup plus facile d'expliquer ce que je fais parce que c'est facile à comprendre. Maintenant, tout le monde l'utilise.

