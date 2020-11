Saint-Étienne : les Brigades de Solidarité aident de plus en plus de Stéphanois en difficulté

Créées dans l'urgence du confinement par les Jeunes communistes et le Comité Antifa de Saint-Étienne, les Brigades de solidarité de Saint-Etienne, dans la Loire, restent actives. Ses membres poursuivent les collectes et distributions de nourriture, pour des bénéficiaires en nombre croissant.

Des collectes et des distributions toutes les deux semaines

Depuis la fin du premier confinement, les Brigades de Solidarité de Saint-Étienne n'ont jamais arrêté leur activité d'aide alimentaire. Ils viennent même d'être rejoints et renforcés par les Green Angels pour des collectes et des distributions toutes les deux semaines :

L'urgence de l'aide donnée pendant le confinement ne s'est jamais démentie après, selon Nans, un bénévole des Brigades : "On a plus de familles complètes à aider par exemple. C'est une demande croissante, qui concerne aussi des étudiants, ou des personnes âgées, des profils assez variés."

Parmi eux, Morgane est venue lors d'une distribution récupérer de quoi nourrir ses trois enfants. Un soulagement pour la mère de famille, qui a du mal à joindre les deux bouts : "je suis sûre qu'ils auront de quoi manger avec cette aide", explique-t-elle. C'est aussi presque devenu une habitude pour Marine*, 12 ans, venue avec son papa : "on vient depuis le mois de juillet, confie-t-elle. Ils aident les gens et c'est ça qui est gentil. Puisque sans ça, personne ne pourrait vivre."

Les Brigades de Solidarité compte une centaine de bénévoles, qui s'occupent de collecter les dons de nourriture, d'aller chercher les invendus des supermarchés ou des marchés, de les trier, et de les distribuer aux familles. L'association peut aussi recevoir des dons financiers qui l'aident à compléter les colis de première nécessité.

Les Brigades de Solidarité en voie de se pérenniser ?

Un vrai soutien "avec peu de moyens", pointe Nans. C'est là qu'on se rend compte qu'il s'agirait d'une vraie volonté politique pour leur venir en aide", ajoute le bénévole. Dans son viseur, une critique des pouvoirs publics, qu'il s'agisse de la mairie, du département ou de la région, qui ne financent pas l'aide aux plus démunis mais se déchargent sur les associations.

"Ils nous renvoient des personnes à aider, décrit-il. Par exemple, pas plus tard que ce matin, une famille envoyée chez nous par la Sécurité sociale. Quand il a fallu trouver une solution, notre nom est ressorti. Ça illustre vraiment le manque d'action des pouvoirs publics, qui était à l'origine de la création des Brigades d'ailleurs. On les alerte, mais on n'est pas entendus. Alors on n'a pas le choix, on continue." L'association des Brigades de Solidarité est donc en voie de se pérenniser.

Les Brigades recherchent toujours des dons ou encore des bénévoles pour les aider. L'association peut être jointe via un groupe privé sur les réseaux sociaux.

______________________________________________

*Le prénom a été modifié.