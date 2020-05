Une usine du Blanc-Mesnil veut produire trois millions de masques par jour

Une dizaine de jours après sa mise en service, l'usine d'Eurasia Groupe située, au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, produit plus d'un million de masques par jour. Elle vise les trois millions grâce à un agrandissement éclair, en moins d'une semaine.

Un million 200 000 masques chirurgicaux sortent tous les jours de l'usine d'Eurasia Groupe, au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Un site crée de toute pièce en pleine crise du coronavirus et entré en service le 14 mai dernier. Après 10 jours d'exploitation, le site va s'agrandir pour atteindre une production de trois millions de masques quotidien.

Des ingénieurs chinois aux manettes

Hsueh Sheng Wang, le patron du groupe, a investi plus de quatre millions d'euros pour faire tourner cette entreprise. Les huit machines, automatiques ou semi-automatiques, produisent en moyenne 150 masques à la minute. Elles sont pour le moment sous la surveillance d'ingénieurs chinois, arrivés en même temps que les équipements. Hsueh Sheng Wang leur fait totalement confiance. "Nous, on travaille dans l'immobilier normalement, ce n'est pas notre domaine, on n'y connaît rien".

Le plus grand producteur du monde

Pour augmenter la production, le groupe a fait venir huit nouvelles machines et va doubler sa surface de production en une semaine. "Les murs sont déjà livrés, on ne perd pas de temps, je n'ai jamais vu des gens aller aussi vite pour construire une usine", s'étonne le maire du Blanc-Mesnil, Thierry Meignen. En passant à trois millions de masques fabriqués chaque jour, le site du 93 deviendra le plus grand producteur du monde. "Les Français seront rassurés, il y aura des masques", sourit Hsueh Sheng Wang.

L'usine a eu chaud

L'aventure aurait pu tourner court. Le 18 mai dernier, un entrepôt mitoyen part en fumée lors d'un incendie, mais heureusement, les flammes ont été maîtrisées à temps par les pompiers.