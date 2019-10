XL Airways : des passagers bretons dans l'attente

Rennes, France

"J'ai acheté nos billets sereinement en avril dernier, j'ai même regardé quelle était la situation de cette compagnie low cost que je ne connaissais pas" explique Denis. Ce quadragénaire et sa femme habitent dans la métropole rennaise, et ils ont prévu de longue date ce voyage sur l'île de la Réunion "depuis que mon inscription pour l'ultra-trail de la diagonale des fous a été validée" explique Denis. Le couple a acheté ses billets pour 1500 euros, il a aussi réservé le logement et une voiture pour quinze jours. Lorsqu'ils apprennent à la radio que la compagnie demande son placement judiciaire, Christine et Denis sont "un peu abasourdis". Ils hésitent même à abandonner ce projet de voyage.

"Ce voyage, c'était cette année ou jamais "

Participer à la diagonale des fous, "c'est cette année où jamais" pour Denis, "c'est son rêve, on ne pouvait pas imaginer ne pas partir" ajoute sa femme. Le couple se met en quête d'autres billets, "au cas où les vols seraient tous annulés avec XL Airways" mais les prix ont flambé. Denis trouve finalement des billets pour 2.500 euros sur le site Cdiscount '"des billets remboursables en bons d'achats". Christine et Denis ont donc deux solutions désormais : si XL Airways est déclarée en faillite et leur vol annulé, ils utiliseront les deux billets de secours qu'ils ont achetés sur C.Discount. Mais si la compagnie low cost assure finalement ses vols "on achètera tous nos cadeaux de Noël sur Cdiscount, et ce sera à moindre mal" ajoute Christine.