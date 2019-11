L'extension du centre commercial Cap 3000 ouvre aujourd'hui avec 60 nouvelles boutiques

Saint-Laurent-du-Var, France

Cap 3000 s'agrandit à nouveau ! Alors qu'il fête ses 50 ans, l'immense centre commercial de Saint-Laurent-du-Var, l'un des plus grands et des plus fréquentés de France, ouvre ce mercredi 6 novembre une nouvelle aile, avec vue mer. Une soixantaine de nouvelles enseignes - dont une quinzaine de restaurants - y sont installées, et il en ouvrira une dizaine d'autres, les plus luxueuses, d'ici la fin de l'année. À terme, le centre commercial comptera ainsi plus de 250 boutiques.

Dès ce mardi, malgré le bruit des travaux ou les nouvelles enseignes qui ne sont pas encore toutes accessibles, le parking est bondé et les allées sont pleines. "Pour faire des achats, parce que c'est agréable de venir à Cap", explique une cliente. "Pour le plaisir des yeux, des belles enseignes et pour faire un peu rêver", ajoute une autre. "C'est la maison !" dit même Yvonne, qui se promène avec son mari, Gérard, et leur chihuahua.

Urban Outfitters fait partie des nouvelles enseignes de Cap 3000. © Radio France - Adèle Bossard

Le centre-commercial est devenu une destination à part entière et, avec l'extension, la direction espère faire venir les clients encore plus longtemps. "Aujourd'hui, on a un temps de visite qui se situe autour d'1h35. Donc l'idée, c'est de prolonger ce temps de visite, avec le restaurant, l'exposition immersive, une petite balade au bord de la mer... On prolonge la visite pour pouvoir vivre une expérience totale sur Cap 3000", détaille le directeur général du centre, Félipé Goncaves. Lui assure que cette extension a permis l'embauche de plus de 1 600 personnes.

"On ne peut pas se battre contre ces centres"

Avec cette extension, le centre vise une fréquentation de 12 à 13 millions de visiteurs l'an prochain, contre 10 millions aujourd'hui. Ce qui ne rassure pas forcément les petits commerçants à proximité. "On ne peut pas se battre. On doit trouver d'autres manières de nous promouvoir mais on ne peut pas se battre contre ces centres", résume Catherine Giobergia, la présidente de l'association des commerçants de la gare de Saint-Laurent-du-Var, qui est juste en face de Cap 3000.

Elle tient depuis 27 ans le restaurant Sun Sea Club et dit avoir vu les grandes surfaces pousser "comme des champignons" pendant que le centre-ville se vidait. "Il y a plus de trente ans, la gare grouillait de monde le samedi matin, c'était presque un incontournable, avec les terrasses de café bondées. Mais aujourd'hui, et sans vouloir trop en faire, je peux vous dire que quand j'y vais j'ai la larme à l’œil".

Avec son association, qui compte une soixantaine de membres, elle multiplie aujourd'hui les actions pour dynamiser le centre-ville et espère ainsi faire revenir les clients.