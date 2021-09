Près de 120.000 personnes à la grande braderie de Tours, une réussite malgré la baisse de fréquentation

La 27e édition de la grande braderie de Tours est une réussite. Malgré le pass sanitaire et le port du masque obligatoire, près de 120.000 personnes se sont rendues dans les rues du centre-ville pour la braderie lors de ce premier dimanche de septembre.

C'est donc une baisse de près de 30 % de la fréquentation par rapport aux éditions précédentes. Celle de 2020 avait été annulée. "C'est un peu mieux que ce à quoi on s'attendait", affirme Iman Manzari, organisateur de l'événement en tant qu'adjoint au maire de Tours en charge du commerce et de l'artisanat.

Une centaine d'employés de la ville ont travaillé au bon déroulement de l'événement. Au total, plus de 450 commerçants étaient présents. Parmi eux, Zoé, responsable du Comptoir irlandais, estime que la journée est un succès : "Forcément, il y a moins de monde que les autres années, on ne peut pas le nier, mais ça se passe plutôt très bien, les clients sont au rendez-vous."

Des bonnes affaires

Sami, vendeur de vêtements originaire de Luynes, ne s'est pas rendu compte de la baisse du nombre de visiteurs. "On avait des craintes, qu'il y ait moins de monde, sincèrement, c'est noir de monde, il y a même plus de monde", pense-t-il. Les conditions ont attiré les visiteurs selon lui : "Ce dimanche, il y a tout, il y a le beau temps, il y a eu l'annulation de l'année dernière, toutes les reprises comme ça sont toujours bonnes, les gens sont content de reprendre leurs habitudes."

Lors de la grande braderie, il y a surtout les bonnes affaires pour les visiteurs. "On ne voit aucune différence avec les anciennes éditions, et puis pour les clients c'est toujours satisfaisant quand on fait des réductions à moins 50 ou moins 70 %, l'ambiance ne peut être que bonne", estime Mehdi, un Tourangeau vendeur de sac.

"On n'a plus l'habitude de voir beaucoup de monde en ville"

Parmi les visiteurs, Romain habite à Saint-Avertin et est un habitué de la braderie. "C'est un peu une tradition à Tours donc on essaye de venir au maximum, il y a du monde, on se bouscule, mais ça va", dit-il en rigolant. Pour Manon qui habite à Tours, "c'est impressionnant parce qu'on n'a plus l'habitude de voir beaucoup de monde en ville".

Pour les personnes qui ne disposaient pas de pass sanitaire, deux points de dépistage antigénique avaient été mis en place. Près de 400 personnes se sont fait tester dans la journée. Seul ombre au tableau pour certains, le port du masque obligatoire alors qu'il y a un contrôle du pass sanitaire. La présence du soleil n'a pas aidé à supporter le masque. "On n'arrive pas à parler, à se comprendre, on transpire, ça, c'est embêtant", raconte Elisabeth, une Tourangelle.